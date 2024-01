3 preparações naturais com alecrim para escurecer os cabelos grisalhos: a alternativa caseira às tinturas

Os grisalhos podem ser escurecidos com a ajuda de ingredientes naturais como o alecrim | (Pexels / Unsplash)

Diante do inevitável surgimento dos cabelos grisalhos, muitas mulheres optam por tingir os cabelos e conseguem um resultado incrível; no entanto, as tinturas químicas não são boas para a saúde capilar a longo prazo.

Felizmente, existem algumas preparações caseiras à base de ervas com propriedades para escurecer o cabelo, como o alecrim, que podem nos ajudar a cobrir os fios grisalhos de forma totalmente natural.

Preparações caseiras com alecrim para cobrir os cabelos grisalhos naturalmente

Se você quiser saber do que se trata, continue lendo para conhecer três preparações naturais com alecrim para escurecer o cabelo sem melanina sem a necessidade de recorrer a tinturas, segundo a Mia.

Preparação com alecrim e sálvia

A mistura dessas plantas é ideal para cobrir cabelos grisalhos em cabelos escuros. De acordo com a criadora Wini Álvarez, são necessários três xícaras de água, meia de alecrim e um terço de xícara de sálvia para prepará-lo.

O primeiro passo é despejar as ervas e a água em uma panela. Se você for loira, adicione camomila. Em seguida, coloque a mistura em fogo baixo e deixe cozinhar por 15 minutos. Após esse tempo, retire do fogão.

Assim que estiver frio, é necessário coar e despejar a tintura natural em uma garrafa borrifadora. Deixe descansar por um dia para que se assente. Depois, basta aplicá-lo do couro cabeludo até as pontas.

Quando for usar, coloque uma touca de banho após a aplicação e deixe agir durante a noite. No dia seguinte, enxague. O processo pode ser repetido uma vez por semana.

Preparação com alecrim e cacau

Outra composição com o poder de escurecer os cabelos grisalhos é a de alecrim e cacau. De acordo com a usuária do TikTok @sandra.redimia, o primeiro passo é ferver duas colheres de sopa da erva.

Depois de 20 minutos fervendo em fogo alto, deve-se apagar o fogo e deixar esfriar. Em seguida, coe a água sobre uma tigela com uma peneira e adicione três colheres de sopa de cacau em pó amargo e misture.

Deve ser batido até dissolver completamente. Assim que este passo estiver completo, adicione uma colher de sopa de amido de milho para dar consistência. Novamente, mexa até dissolver.

Despeje a mistura em uma panela e leve ao fogo até engrossar. Quando atingir a consistência desejada, retire do fogão, deixe esfriar e está pronto. Aplique desde a raiz até as pontas e deixe agir por uma hora.

Ao completar o período estipulado, deve-se lavar com água. O processo deve ser repetido constantemente para ver os resultados, pois não haverá uma grande diferença apenas com uma aplicação.

Preáração com alecrim e orégano

A composição de alecrim e orégano também é muito boa para cobrir os cabelos grisalhos. É isso que os usuários do TikTok, como @caroolayc, afirmam, que primeiro ferve 300 mililitros de água para fazê-la.

Depois, adicione uma colher de sopa de alecrim. Depois de bater um pouco, adicione uma colher de sopa de orégano. A preparação é cozida por 20 minutos em ebulição. Em seguida, coe e deixe esfriar naturalmente.

Pode ser aplicado no cabelo seco e deve ser repetido uma vez por semana até alcançar o objetivo. É importante ressaltar que os remédios aqui mencionados são recomendações de internautas em redes sociais.