Sinais de que o seu parceiro é um narcisista: 5 comportamentos que o denunciam

As redes sociais estão cheias de publicações sobre narcisistas. No entanto, a realidade é que nem todo mundo entende o que é, muito menos podem detectar se estão em um relacionamento com um.

Numa entrevista à revista Cosmopolitan, a consultora de vida Katharina Wolf explicou que o narcisismo é um transtorno de personalidade que costuma ser interpretado de forma incorreta.

“Ao contrário da crença comum de que um narcisista é alguém egoísta e que se ama mais a si mesmo (...), é preciso mais para ser diagnosticado como narcisista”, afirmou.

"Uma pessoa precisaria ter cinco das nove características identificadoras de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição (DSM-5) da Associação Americana de Psiquiatria", explicou à publicação.

A necessidade de admiração excessiva, a falta de empatia, a crença de que são especiais ou que os outros têm inveja deles são algumas características que costumam apresentar esse tipo de pessoa.

No entanto, não é fácil descobrir um narcisista porque eles costumam ser muito populares e amados. Além disso, "os narcisistas tendem a não assumir a responsabilidade por suas ações", disse Wolf.

Graças a isso, afirmou que se tornam em “a eterna vítima e “se você se deixar enganar, é possível que você também acredite que eles não têm culpa de nada e que todo mundo está atrás deles”.

“Também costumam abusar emocionalmente usando ‘gaslighting’ para desestabilizar a autoestima de alguém, fazendo-o questionar sua própria sanidade e percepção dos acontecimentos”, afirmou.

“Com frequência, após uma discussão, será você quem terá que se desculpar, mesmo sendo a prejudicada”, destacou. “Além disso, quando a pessoa é capturada, confunde o processo narcisista com amor incondicional”.

Quando a pessoa é capturada, confunde o processo narcisista com amor (Pexels)

Como saber se meu parceiro é um narcisista?

Embora nem sempre seja fácil detectar um narcisista, há sinais que os denunciam. Se você acha que tem um parceiro assim ou apenas quer conhecer as características que os distinguem, continue lendo para descobrir cinco.

Os narcisistas sempre têm uma história de vida incrível

De acordo com a psicóloga e autora Wendy Gregory, em uma conversa com a Cosmopolitan, os narcisistas realmente não gostam de si mesmos. Por isso, costumam inventar histórias de vida incríveis.

"Quando se olham no espelho ou, melhor dizendo, quando olham para dentro de si mesmos, não gostam do que veem. De fato, acham isso tão inaceitável que inventam um eu diferente", explicou.

"Um personagem falso que é a pessoa que desejariam ser. Reinventam o seu passado e contam histórias trágicas ou histórias de uma educação perfeita, como de conto de fadas", disse.

Os narcisistas não aceitam críticas

Além de suas histórias fantásticas, outro comportamento que denuncia um narcisista é a sua incapacidade de aceitar qualquer tipo de crítica independentemente de quem a faça ou de como seja expressada.

"Embora o narcisista não tenha nenhum problema em distribuir reclamações e, na verdade, parece encontrar defeitos na maioria das pessoas, eles próprios são hipersensíveis às críticas", observou Gregory.

"Até mesmo a sugestão mais leve de que cometeram um erro ou têm defeitos pode desencadear uma série de reações adversas", contou a especialista à revista mencionada anteriormente.

"Podem explodir de raiva ou se retrair e ficar mal-humorados e silenciosos. A maioria dos narcisistas são muito habilidosos em virar as críticas e te culpar", acrescentou.

Além disso, ele esclareceu que "isso pode ser tão sutil que você nem percebe que está acontecendo, e você pode se encontrar pedindo desculpas. Só depois você se pergunta como isso foi possível".

Uma atitude que revela um narcisista é a sua incapacidade de aceitar qualquer tipo de crítica (Pexels)

Os narcisistas nunca pedem desculpas

Se o seu parceiro tem um grande problema para se desculpar, possivelmente é porque ele é narcisista. E é que, esse tipo de pessoa quase nunca é capaz de se desculpar genuinamente por um erro.

“A terapeuta Miyume McKinley afirmou ao meio citado anteriormente que o narcisista raramente, ou nunca, se desculpa pelo seu comportamento porque nunca sente que está errado”.

“Nos relacionamentos, os narcisistas não assumem responsabilidades, geralmente culpam os outros por qualquer comportamento prejudicial, por exemplo, ‘se você não fosse tão carente, não agiria assim’”, enfatizou.

Os narcisistas sempre falam sobre eles mesmos

O traço que mais revela um narcisista é que suas conversas e foco são sempre sobre eles. Não importa o assunto, eles conseguem fazer com que suas conversas sejam sempre sobre eles e suas experiências.

"Os narcisistas também podem ser silenciosos e reservados, com um sentimento interno de ressentimento porque os outros têm uma vida melhor do que eles", apontou.

A característica que mais revela um narcisista é que suas conversas e foco estão sempre neles (Pexels)

Os narcisistas não têm velhas amizades

Um quinto sinal que ajuda a identificar um narcisista é a falta de amizades duradouras. Eles costumam ser populares, mas são incapazes de manter amigos genuínos e próximos por muito tempo.

“Alguém que é TÃO maravilhoso deveria ter muitos, ou pelo menos alguns, certo? Mas se você olhar mais de perto, tudo o que há são conhecidos ocasionais, pessoas que adoram falar mal e némesis que gostam de manter por perto”, afirmou Katharina Wolf à Cosmopolitan.