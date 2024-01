Quais são as mulheres mais irritadas, de acordo com seu signo?

Sem dúvida alguma, todas as pessoas se diferenciam pela sua forma de ser, e principalmente pela forma como os seus sentimentos influenciam as decisões que tomam ou como lidam com as diversas situações que se apresentam no dia a dia.

Em algum momento, os seres humanos podem perder a calma ou ficar irritados. No entanto, há pessoas que qualquer situação que lhes é apresentada, as faz explodir.

A Lua e o zodíaco A lua crescente deixará mensagens a cada signo (Freepik)

De acordo com a data de nascimento e o signo do zodíaco de cada pessoa, é possível conhecer traços característicos que predominam em sua personalidade, tornando-as diferentes das demais.

Comentamos sobre quais são as mulheres mais temperamentais e como a influência do seu signo do zodíaco afeta isso, mas deve-se considerar que também há outros fatores que podem influenciar, como a criação, os valores, a educação, entre outros.

A intolerância, impaciência, irritabilidade, hipersensibilidade e mudanças de humor abruptas são o que categorizam as mulheres dos seguintes signos como ‘mais irritadiças’: Áries, Câncer, Virgem, Capricórnio e Aquário.

No caso das mulheres de Áries, elas têm um caráter exigente e autoritário, obrigando aqueles ao seu redor a seguirem suas regras, enquanto as de Câncer são dominadas pela hipersensibilidade e mudanças de humor constantes. As mulheres nascidas sob o signo de Virgem, por mais pacientes e tranquilas que sejam, costumam explodir de raiva quando as coisas não saem como planejado.

Enquanto isso, as capricornianas costumam ser muito sérias, com pouca paciência e nível de tolerância, fazendo-as explodir quando seus planos não saem como desejado. Por outro lado, as aquarianas têm um temperamento irritável e fácil de levar ao limite, apesar de serem boas em lidar com momentos de alto grau de estresse, também deixam sair sua raiva. E não apenas isso, mas também dizem suas verdades a quem precisar ouvi-las.