Os segredos de Amy Hardison aos 64 anos: uma jornada de longevidade e bem-estar

Embora relutante em adotar o título de guru do bem-estar, Amy Hardison, aos 64 anos, revela uma rotina que a coloca no pódio das “Olimpíadas de Rejuvenescimento”. Nesta competição única, que avalia o envelhecimento de 4 mil participantes, Amy surpreende ao envelhecer a uma taxa notavelmente baixa, deixando para trás figuras proeminentes do biohacking.

Olimpíadas de rejuvenescimento: desafiando a cronologia

Amy Hardison tem 64 anos

Nas Olimpíadas de Rejuvenescimento, Amy Hardison demonstra envelhecer a uma taxa de 0,74 anos para cada ano cronológico. Os testes epigenéticos de DNA realizados durante a competição confirmam sua extraordinária jornada de longevidade. Enquanto alguns buscam ultrapassar os 100 anos, Amy compartilha que seu objetivo é viver plenamente até os 84, 85 ou 86 anos.

A surpreendente revelação: sem vitaminas e suplementos

Amy, que nunca tomou vitaminas e suplementos, descobre seu feito notável ao participar de um teste de suplementos nas Olimpíadas de Rejuvenescimento. Surpreendentemente, ela ri da ironia de seu sucesso, desbancando adeptos fervorosos de biohacking.

Envelhecimento como sabedoria: o primeiro segredo revelado

Amy Hardison revela o primeiro segredo para sua longevidade: encarar o envelhecimento como sabedoria. Enfatizando que os obstáculos superados são aprendizados, ela destaca a importância de apreciar a experiência da vida e a perspectiva que vem com a maturidade.

Comer bem e exercitar-se: o segundo segredo

O segundo segredo de Amy envolve hábitos alimentares saudáveis e exercícios diários. Preferindo preparar seus próprios alimentos, ela adota uma dieta rica em frutas, vegetais e carnes magras, evitando álcool. Ao longo de 50 anos, dedicou-se a uma hora diária de exercícios aeróbicos, como natação e bicicleta elíptica, para manter tanto o corpo quanto a mente saudáveis.

Tendências de bem-estar com cautela: o terceiro segredo

Amy Hardison adverte contra seguir tendências de saúde e fitness, preferindo o básico. Com décadas de experiência, ela aconselha a encontrar hábitos agradáveis e transformá-los em escolhas diárias, não tarefas.

Priorizar relacionamentos: o quarto segredo

O quarto segredo de Amy destaca a importância de priorizar relacionamentos próximos. Mãe e avó dedicada, ela enfatiza que o tempo com a família reduz o risco de desenvolvimento de demência. Essa conexão profunda é vista como a verdadeira recompensa da vida.

Ao explorar os segredos de Amy Hardison, descobrimos uma jornada de longevidade que vai além da cronologia, inspirando-nos a adotar hábitos saudáveis e valorizar as relações em nossas próprias vidas.

Fonte: Metrópoles