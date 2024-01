Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

Para alcançar o sucesso você deve passar por muitos obstáculos para alcançar o objetivo. Não tenha medo nem olhe para trás, apenas siga em frente. Invoque Fanuel naqueles momentos em que sentir que um muro o impede de seguir em frente.

Capricórnio

Você é a força para todos, mas também precisa amar a si mesmo. Reflita e pense que você tem direito de receber amor. Peça ao anjo Azrael que lhe dê forças para seguir em frente com seu poder.

Aquário

A prosperidade entra em sua vida e é uma bênção pela qual você deve ser grato com humildade. É hora de tomar decisões para o futuro. Yejoel é o anjo que estará ao seu lado para que o caminho que você trilha seja o certo.

Peixes

As bênçãos chegam até você para lhe ensinar que somente o amor puro e incondicional nos torna os seres mais felizes e que a energia nos permite atingir objetivos e alcançar o sucesso. O anjo Amiel ilumina você com sua luz divina e cura seu coração para receber tudo com gratidão.

Com informações do site Nueva Mujer