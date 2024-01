Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para os signos a seguir:

Leão

Não sinta que perdeu a batalha porque não vê resultados no momento. Tenha calma e paciência, tudo acontecerá na hora certa e você verá que o sucesso chega à sua vida. Peça ao anjo Zuriel para ajudá-lo a compreender e ser tolerante com as dificuldades.

Virgem

Você é um ser maravilhoso, cheio de bondade e muito amor para dar, mas também com fragilidades e feridas. Não se deixe vencer pelo medo e siga em frente para alcançar seus objetivos. Chame Nathaniel para lhe dar paz de espírito e força para continuar no caminho.

Libra

Você não cumpriu como deveria com sua família, mas tem tempo para corrigir seus erros e curar feridas. Esse é um aprendizado que ficará com você por toda a vida. O anjo Raguel está ao seu lado para que você tenha forças suficientes para tirar ressentimentos e ódios do seu coração.

Escorpião

O desânimo leva você à inação e este não é o momento para isso. É hora de mudar de atitude, se movimentar e buscar soluções para alcançar o sucesso. Peça a Samahel para estar ao seu lado e lhe dar forças para superar o medo.

Com informações do site Nueva Mujer