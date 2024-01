O incrível truque de maquiagem que aumenta e levanta visivelmente o tamanho dos seus seios

Para nenhuma mulher é segredo que com maquiagem é possível corrigir as imperfeições do rosto e se ver atraente e espetacular.

Não só podemos resolver as imperfeições do rosto, com as técnicas de maquiagem focadas no contorno e na luz, podemos criar uma ilusão de maior volume e definição em qualquer outra parte do corpo.

Uma dessas partes é o peito que você pode aumentar e levantar com maquiagem. É usado na área do decote e da clavícula para definir e realçar.

Um vídeo da influencer Dafne Sierra mostra como, com a técnica do chiaroscuro e maquiando as clavículas e a parte superior dos seios com um bronzer escuro, ela consegue realçar o busto.