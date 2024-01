Nutricionista revela o top 5 de alimentos com zero calorias para comer sem culpa

Uma nutricionista revelou em suas redes sociais cinco alimentos que têm tão poucas calorias, que você pode exagerar um pouco com eles sem que seu peso seja afetado.

A maioria dos alimentos tem uma certa quantidade de calorias, por isso, se queremos perder ou manter nosso peso, não devemos consumir muitas, caso contrário, engordaremos.

No entanto, existem alimentos que são capazes de nos fornecer vários nutrientes, mas têm tão poucas calorias que não representam um "perigo" se consumidos em grande quantidade.

Quais são os cinco alimentos com zero calorias?

De acordo com o especialista em nutrição @transformatelavida, os alimentos que são grandes aliados na perda de peso ou na sua manutenção são os seguintes:

Pepino: fornece 15 kcal a cada 100 gramas e é um alimento rico em vitaminas do complexo B e vitamina C, além de minerais essenciais como manganês, potássio e cobre. Tem propriedades depurativas, diuréticas e calmantes. É bom para saciar e, por último, melhora a pele e protege as células dos radicais livres.

Alimentos com poucas calorias / Pexels

Alface: fornece aproximadamente 17 kcal a cada 100 gramas. É extremamente benéfica para a visão e também ajuda a combater a insônia e a retenção de líquidos. Além disso, reduz o açúcar no sangue e, graças ao betacaroteno, ajuda a prevenir o câncer de pulmão e de cólon.

Tomate: tem apenas 20 kcal a cada 100 gramas. É rico em vitaminas A e C e seu consumo previne doenças cardiovasculares, também reduz o risco de desenvolver Alzheimer, diabetes e alguns tipos de câncer.

Melancia: esta fruta contém apenas 30 kcal em 100 gramas e é uma fonte rica em vitamina A e C, magnésio, licopeno, potássio e betacaroteno. Melhora a circulação, previne cataratas, reduz a inflamação, aumenta os níveis de energia, previne o câncer e, graças à citrulina, favorece a queima de gordura.

Pasta Konjac: este alimento, que provém de um tubérculo asiático, fornece 9 kcal a cada 100 gramas. Graças à sua quantidade de fibra, ajuda a manter ou perder peso. Além disso, mantém controlados os níveis de colesterol, ajuda a melhorar a digestão e é bom para tratar problemas dermatológicos.