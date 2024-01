Nomes bonitos para menina que estarão em tendência em 2024: todos têm significados lindos

Um dos momentos mais emocionantes e importantes, mas também desafiadores, que toda mulher vive durante uma gravidez é decidir como irá nomear o bebê que está sendo gestado em seu ventre.

No caso de esperar uma menina, atualmente existem inúmeras opções de nomes bonitos, elegantes e com significados poderosos que serão tendência em 2024.

Nomes para meninas que estarão na moda em 2024

Se você quiser saber quais são para se inspirar, continue lendo para conhecer oito lindos nomes de meninas que estarão em alta ao longo deste novo ano, de acordo com a Univisión.

Camila

De acordo com Bekia Pais, o nome Camila vem do latim ‘camillus’, que significa especificamente ‘pessoa que oferece sacrifícios’. Também pode significar ‘aquela que está presente em Deus’.

Sara

O nome Sara vem do hebraico Śārāh, que significa literalmente ‘princesa’, afirmou Para Bebês. Alguns afirmam que também pode ser traduzido como ‘aquela que é sagrada’.

Gabriela

O nome Gabriela também tem origem no hebraico e o seu significado é ‘força de Deus’. De acordo com El Mundo, as meninas chamadas assim possuem grande força, tenacidade, otimismo e criatividade.

Iris

De acordo com o site Ser Padres, o nome Iris vem do grego ‘eiro’, que significa ‘anunciar’. Na mitologia grega, Íris era a deusa mensageira e representação do arco-íris.

O significado do nome está relacionado precisamente com a função que tinha a deusa homônima: 'aquela que traz as boas notícias e que é capaz de unir e aproximar'.

Daniela

O nome Daniela tem origem hebraica e seu significado é ‘juízo de Deus ou justiça de Deus’, de acordo com El Mundo. Também pode ser traduzido como ‘Deus é meu juiz’.

Hannah

De origem hebraica, o nome Hannah não apenas é muito bonito, mas também tem um belo significado, pois significa ‘cheia de graça’, ‘compassiva’ ou ‘compaixão de Deus’, de acordo com Para Bebês.

Zoé

De acordo com o site citado anteriormente, Zoé é um nome proveniente do termo grego 'Ζωή', que significa 'vida'. Por isso, o nome pode ser traduzido como 'mulher cheia de vida' e 'que traz vitalidade'.

Carlotta

De acordo com o portal, Carlotta vem do germânico ‘Karl’, que significa ‘dotado de inteligência’ ou ‘aquele que é forte e tem caráter’. Seu significado é interpretado como ‘mulher forte e corajosa’.