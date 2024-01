Nem pense em usá-lo! A cor de esmalte que saiu de moda e que nenhuma mulher deve usar em 2024

Não há nada mais importante para uma mulher do que ter mãos bonitas e elegantes. Elas são a carta de apresentação onde quer que vão.

Por essa e muitas outras razões, ter uma manicure elegante, com cores da moda e com figuras minimalistas é indispensável para todas.

O universo da manicure é muito amplo e ao longo dos anos passamos pela validação de todas as cores e formas, até as mais criativas.

2024 está nos presenteando o melhor de si, nos presenteando tanto designs inovadores (entre os quais encontraremos propostas de ‘nail art’ extremamente atraentes) como reinterpretações de designs tradicionais que deixarão as mulheres mais clássicas de boca aberta.

Não ao mostarda e ao caramelo

O portal da ‘Listísima’ destaca que temos ao nosso alcance opções que, além de se adaptarem com facilidade a todos os tipos de gostos e estilos, favorecerão qualquer formato de unha.

Ana Carretero, esteticista e manicure especializada em unhas acrílicas, falou para a revista e deixou claro que "as cores neutras, as cores escuras como marrom, bordô, azul e verde muito escuro são a tendência". Enquanto "é preciso esquecer as cores mostarda e caramelo".

Carretero destaca que as cores terrosas estão conquistando especialistas e passarelas. Pelo contrário, o mostarda, apesar de ter triunfado em 2023 por ser elegante e otimista, além de ficar ótimo em todos os tons de pele, agora aposta em tonalidades que estão dispostas a proporcionar - com maior precisão - o que precisamos: elegância e rejuvenescimento.

Com a cor caramelo, a manicure afirma que algo semelhante acontece. “Embora seja uma tonalidade que deu muito o que falar no outono, pois ofereceu o toque de calor que todas desejávamos quando as temperaturas frias começaram a nos dominar, não o veremos tão frequentemente pelas mãos dos especialistas do setor ao longo deste ano”.

Atualmente, “existem opções muito mais doces e sofisticadas para transformar os estilos, independentemente do código que eles tenham”.