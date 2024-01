Horóscopo Chinês 2024: quais são os signos com mais sorte neste ano?

Ao Coelho de Água restam apenas alguns dias, pois a partir de 10 de fevereiro começará o Ano Novo Chinês, que será marcado pelo Dragão de Madeira, que simboliza um grande poder espiritual. Este animal também está associado à prosperidade e boa sorte.

Além disso, o Dragão sempre tem uma energia suprema e de grande significado, pois é muito venerado na China, pois também afirmam que representa a força, a coragem, a sabedoria e o sucesso. Este ano, alguns animais serão muito prósperos e são eles: Coelho, Dragão, Macaco, Cabra e Cão.

Coelho

Nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Vêm aí grandes desafios que te obrigarão a tomar decisões drásticas, com as quais talvez não concorde, mas são as que te levarão pelo caminho certo, pois no final encontrará aquilo que tanto deseja. Apenas precisará ter um pouco de paciência, pois tudo se dará passo a passo. Além disso, terá que planejar, procurar orientação e confiar em pessoas que nunca viu antes. Mas terá o sucesso garantido antes do final do ano.

Dragão

Nascidos nos anos 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Provavelmente, o ano de 2024 não começará com boas notícias, pelo contrário, algo muito grande e desagradável te surpreenderá. No entanto, isso mudará sua vida por alguns meses, pois você terminará o ano revitalizada. Mas o melhor de tudo é que o que você vê hoje como negativo será o que te impulsionará a mudar alguns aspectos da sua vida que têm te causado muita dor nos últimos anos. Você receberá muito apoio e saberá quem são as pessoas que realmente te amam.

Cabra

Nascidos nos anos 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Finalmente, você se sentirá na zona de conforto que tanto esperou e pela qual tanto trabalhou. Será um momento bastante gratificante que te inspirará a continuar nesse caminho. A motivação não te faltará durante esse período. Agora, você estabelecerá metas um pouco mais desafiadoras, pois deseja superar seus limites, pois está ciente de que pode fazer mais por si mesmo. Você alcançará muito do que se propõe.

Macaco

Nascidos nos anos 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Você conhecerá o amor da sua vida. Essa pessoa irá te mostrar o seu mundo e você o seu. Vocês se complementarão, se ajudarão a superar as adversidades e também a corrigir os erros que no passado causaram tanto dano. Você será um pouco desconfiada no início, pois pensará que será recompensada da mesma forma, mas desta vez não será assim, pois o cosmos te recompensarão por suportar tanto sofrimento nos últimos meses.