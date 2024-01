Corte borboleta: 10 versões do corte da moda para exibir um cabelo com movimento deslumbrante

Há algum tempo, o ‘corte borboleta’ se tornou um dos cortes de cabelo que oferecem movimento e soltura aos cabelos, portanto, se você procura por esse tipo de característica, este estilo é ideal para você.

Para o outono de 2023, esse corte se tornou o favorito da estação, sendo um dos mais solicitados depois que Margot Robbie o usou durante toda a turnê de promoção de seu filme, que se tornou o sucesso do verão, prestando homenagem a algumas das Barbies mais icônicas.

Este estilo também foi adotado por Clara Chía Martí.

O que é o corte borboleta?

O 'corte borboleta' ou em espanhol, o corte mariposa, consiste em um corte de cabelo em camadas bem definidas que adicionam volume extra aos fios, caracterizado por uma franja semi-longa no estilo dos anos 70, popularizado por estrelas como Farrah Fawcett ou Michelle Pfeiffer.

Caracteriza-se por ser ousado, versátil e muito fácil de pentear, além disso, você pode usá-lo solto sem a necessidade de muita produção, como seria necessário para outro tipo de corte de cabelo. Este estilo é um dos favoritos para mulheres de cabelos longos; no entanto, oferece diferentes estilos que se adaptarão a todas.

Aqui estão 10 estilos de corte que farão sucesso em 2024. Qual deles combina mais com você?

Corte de borboleta natural

O ‘corte butterfly’ em sua forma natural se caracteriza por manter a essência do corte sem adicionar nenhum outro elemento, buscando sua forma mais pura.

Corte de borboleta XL

Como o nome indica, este é ideal para cabelos longos, fazendo camadas que dão aquele efeito visual denso ao seu cabelo e com muito, mas muito movimento.

Corte borboleta com camadas extras

Este é ideal se você está buscando adicionar um toque extra de textura ao seu visual, pois serão feitas mais camadas no corte de cabelo.

Corte de borboleta suave

O corte butterfly suave é caracterizado por ter camadas mais sutis no cabelo, proporcionando um acabamento difuso.

Corte de borboleta desfiado

Este é um estilo para mulheres de instinto rebelde, feito a partir de um desfiado nas pontas que adicionará um toque de textura extra e um ar descontraído.

Corte de borboleta midi

Se o seu cabelo não é longo e denso, e, pelo contrário, o seu visual é um corte médio, também há um corte butterfly ideal para você, a diferença é que são feitas menos camadas no cabelo.

Corte de borboleta encaracolado

Se o seu cabelo é cacheado, não se preocupe, também há um estilo ideal para você que destacará a beleza dos seus cachos, isso é feito de forma básica e traz harmonia ao seu visual.

Corte de borboleta curto

Em um cabelo curto, o corte butterfly fica maravilhoso e é uma ótima opção para aquelas mulheres que procuram um visual fácil de pentear.

Corte de borboleta retrô

Se o que você está procurando é emular o estilo dos anos 70, o segredo está no franja que terá que ser dividida ao meio, penteando as pontas para fora, assim como as demais camadas, imitando o estilo retrô.

Corte de borboleta desfiado aberto

Este é um dos estilos mais sedutores, pois tem uma franja que cai sobre o rosto, dando-lhe uma aparência digna de uma supermodelo.