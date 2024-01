Cores de esmalte e designs de unhas que serão tendência na primavera-verão de 2024

Como é de esperar em cada mudança de estação, já sabemos quais serão as cores de esmalte e designs de unhas mais solicitados na primavera-verão 2024.

Sim, este ano está cheio de várias inovações, como o estilo coquete que se tornou viral nas redes sociais e nos lembra que o natural e feminino estarão em alta.

Cores de esmalte e designs de unhas primavera-verão 2024

Na mesma linha de pensamento, não nos surpreende que os tons nude e as cores pastel em todas as suas tonalidades serão parte fundamental dos nossos looks.

São ideais para aquelas que não querem sobrecarregar as unhas, muito elegantes e com um visual clássico. As cores mais usadas, nesse sentido, serão o amarelo pastel porque é favorecedor, sem ser muito vibrante. Também estaremos obcecadas com o azul-celeste, o branco, o bege e o rosa perolado.

Algo que todos essas cores têm em comum é a versatilidade e o fato de realçarem nosso bronzeado. Se você quer algo mais alegre e que chame a atenção, os especialistas recomendam o laranja, um tom vibrante e poderoso que fará você parecer jovem. Da mesma forma, o turquesa será muito procurado por refletir o mar.

Entre os designs de unhas mais solicitados em 2024 estará o modelo com ondas, uma forma de dar cor, originalidade e alegria às mãos. Será usado com uma mistura de cores.

O acabamento envidraçado também será muito solicitado nos salões de beleza. É uma tendência que se caracteriza por ser inspirada na cobertura de açúcar de uma rosquinha. Um acabamento natural e brilhante muito fácil de combinar.

Claro que as flores, as francesinhas e a mistura de flores e desenhos criativos também não podem faltar, criando um belo estampado nas mãos.