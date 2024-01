Coquete para ir ao escritório? 5 ideias de looks modernos sem deixar de ser elegante e formal

Ideias de looks coquete para o escritório São estilos modernos, mas formais e sóbrios (Who What Wear/Pinterest)

Agora que o estilo coquete se apoderou de todas as tendências, é conveniente nos inspirarmos nessas ideias de looks para ir ao escritório com essa estética, sem perder a elegância e a sobriedade.

O que amamos nela é que podemos nos divertir um pouco mais, mostrando nosso lado mais feminino e levando-o a um ponto neutro onde se mistura com roupas básicas e atemporais.

Ideias de looks coquetes para ir ao escritório

Blazer rosa

Se você tem uma reunião importante, o estilo coquete não é um obstáculo. Você pode incorporá-lo através das tonalidades do seu traje, como por exemplo em um blazer rosa ou fúcsia. Os tecidos acetinados são mais elegantes, brilhantes e femininos, então leve isso em consideração.

Outra variante desse look pode ser usar o conjunto totalmente monocromático. Seja escolhendo um vestido, uma saia ou calças para compor um terno, usar o conjunto completo fará com que você se destaque em cada ambiente em que entrar.

Mangas bufantes

São românticas, clássicas e com certeza já as temos em nosso guarda-roupa porque voltam de tempos em tempos. São ideais para dar volume nessa área do corpo. Por ser uma peça bastante chamativa, tente fazer dela o foco de todo o seu visual, adicionando roupas mais neutras.

Jaquetas de couro

De acordo com a Glamour, o dark coquete é outra maneira de se juntar à tendência mais viral da internet, ao mesmo tempo em que você parece uma verdadeira ‘girl boss’. Como conseguir isso? Com uma jaqueta de couro que seja o destaque do look.

Acessórios

Estes são protagonistas em cada uma das nossas ideias de looks coquetes para parecermos elegantes e modernas no escritório, pois dão vida e nos tiram a simplicidade. Por exemplo, as gravatas pretas, os sapatos stilettos, as meias-calças, uma bolsa colorida... Todos esses são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e nos fazem parecer mais femininas.