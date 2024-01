Com a ex, ele sorri? Ben Affleck demonstra estar feliz ao se reencontrar com Jennifer Garner

Ben Affleck é um dos atores mais aclamados de Hollywood, com múltiplos prêmios, incluindo dois Oscars. No entanto, uma coisa que os fãs têm notado sobre ele é que ele raramente sorri ou parece ‘obrigado’ a fazer aparições públicas com sua esposa, Jennifer López. Isso tem gerado muitas especulações sobre o estado de espírito do ator ou seu relacionamento com a cantora.

No entanto, embora a própria Diva do Bronx assegure que as expressões do ator não significam nada de mal, as vezes em que ele é visto com sua ex Jennifer Garner fazem pensar que ‘ele está melhor com ela’.

Ambos têm que sempre colocar em primeiro lugar o bem de Violet, Seraphina e Samuel, o que significa deixar para trás suas diferenças e agir sempre com maturidade.

Recentemente, os paparazzi flagraram Affleck e Garner juntos, buscando seu filho Samuel na escola. O ator parecia muito sorridente, o que fez com que internautas comentassem que, ao contrário de quando está com Jennifer Lopez, com ela “ele sorri”.

Nesta ocasião, o ator estava usando um suéter estampado, uma jaqueta vermelha e jeans. Garner, enquanto isso, estava confortável com leggings pretas, um moletom preto com zíper e meias brancas altas combinadas com tênis esportivos. O ex-casal conversou amigavelmente por alguns minutos antes de se despedir e seguir caminhos separados.

Por que Ben Affleck sorri quando está com Jennifer Garner?

Não é como se houvesse uma explicação oficial de por que o ator parece feliz em ver sua ex-esposa, no entanto, pode ter muito a ver com o fato de ambos terem alcançado um equilíbrio em sua relação como pais.

Apesar de terem tido altos e baixos, Affleck e Garner estão mostrando que ser bons amigos é possível após o divórcio. Ambos têm trabalhado em seu relacionamento, pois têm acordos de co-parentalidade pelo bem de seus filhos.

A boa relação entre Jennifer Garner e Ben Affleck é tão importante quanto estar bem com seus novos parceiros, já que eles também estão envolvidos nas vidas de seus filhos.

Em dezembro de 2021, Affleck esteve envolvido em polêmica devido ao fato de que durante uma aparição no programa ‘The Howard Stern Show’, ele disse que “ainda estaria bebendo” se estivesse casado com Jennifer Garner. Isso desencadeou uma discussão sobre a falta de responsabilidade emocional de sua parte, ao culpar a atriz por seus problemas, no entanto, ela mesma disse que as coisas terminaram bem entre eles.

Finalmente, parece que as coisas entre o ex-casal não estão tão ruins como os outros pensavam, já que em várias ocasiões eles são vistos conversando fora de suas respectivas casas ou em eventos dos seus filhos.

Em 2019, Affleck elogiou Garner e disse que se sentia sortudo por tê-la como mãe de seus filhos. “Quando alguém é a mãe dos seus filhos, ela se torna a pessoa mais importante da sua vida, e isso é bom”, disse na época. “Espero ser um pai bastante bom. Certamente me esforço muito. Tenho sorte de ter uma ótima mãe para eles, e ela ajuda muito garantindo que sejamos pais da melhor maneira possível”.