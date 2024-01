Bob côncavo: a nova tendência para afinar o rosto que está em alta entre os 30 e 60 anos

Se você quer um corte de cabelo que saia do comum e do habitual, você deve experimentar o bob côncavo, que está em tendência neste 2024.

O que nós adoramos é que ele estiliza mulheres de todas as idades e é super versátil, então não importa se você tem 30 ou 60 anos, ele sempre ficará muito bem.

Como se usa o bob côncavo?

O corte de cabelo bob côncavo é uma modificação mais jovem e moderna do corte de cabelo bob clássico. Neste estilo, o cabelo é cortado mais curto na parte de trás e vai ficando mais longo gradualmente em direção à frente.

Graças a esse efeito, também é chamado de ‘bob assimétrico’, pois na nuca é mais curto do que nas laterais, o que cria uma forma de inclinação para a frente.

Isso fica maravilhoso, especialmente para mulheres com rosto redondo que querem disfarçar suas bochechas. Isso é potencializado por não usar franja, o que alonga os traços faciais. No entanto, pode ‘endurecê-los’ um pouco, algo que pode ser resolvido com alguma técnica de coloração como mechas face framing.

Os especialistas afirmam que o corte bob côncavo ajuda a definir o formato do rosto, destacando principalmente a área das maçãs do rosto e da mandíbula. Ele te faz parecer mais jovem, é fácil de manter e te deixa arrumada com pouco esforço.

Há quem afirme que esse corte fica mais elegante e sofisticado com um acabamento liso, e se procuramos um toque mais selvagem e descontraído, pode ser usado ondulado, pois aceita ambas as combinações.

Dessa forma, teremos volume e textura, adicionando movimento e vitalidade aos cabelos. Além disso, dependendo do comprimento e da forma, pode criar um efeito de lifting natural.