‘Balayage tangerina’ é a contraparte do ‘balayage’ convencional que traz juventude a quem usa

O balayage tangerina promete um mudança radical e rejuvenescedora no look Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

As mechas balayage deixaram de ser uma tendência momentânea para se tornarem um clássico atemporal, sendo as favoritas de muitas mulheres nos últimos anos. No entanto, sempre é bom fazer uma mudança que renove nosso estilo, e o que poucas sabem é que essa técnica de coloração não se limita apenas ao loiro para dar estilo ao seu cabelo.

Entre as cores de cabelo que prometem ser tendência este ano, há uma que se destaca e é o cobre, tanto que recebeu o título de 'Cor de Cabelo do Ano de 2024 pela Revlon Professional', sendo um dos tons que traz vitalidade aos cabelos.

Esta tintura é uma boa ideia se você deseja apostar em uma mudança um pouco mais drástica de visual, isso no caso de você não estar procurando o loiro clássico ou um estilo castanho, que ano após ano continuam sendo um dos favoritos, sempre em alta. Talvez uma nova cor possa ser desafiadora, mas por que não tentar?

Se você está cansada da técnica clássica oferecida pelo balayage, aqui deixamos uma nova alternativa que, além de estar em tendência, tem como vantagem rejuvenescer alguns anos e, sem dúvida, te fará parecer a mais elegante e na moda.

O que são as mechas balayage tangerina?

As mechas ‘balayage tangerina’ surgem como uma opção para aquelas mulheres que ainda não se atrevem a dar o passo em direção às cores cobre, aplicando essa cor de forma um pouco mais sutil, sem chegar ao extremo de cobrir todo o cabelo.

Esta técnica mantém a essência do balayage convencional. Seu nome deriva da varredura de cor que os especialistas fazem no cabelo à mão livre e de forma assimétrica, escolhendo arbitrariamente mechas de cabelo, sempre respeitando a base natural, proporcionando um degradê que dá a aparência de um degradê sutil.

A diferença é que, em vez de manter o clássico loiro do balayage, a técnica tangerina aposta em um tingimento de luzes quentes escondidas entre sombras avermelhadas, misturando-as com um tom acobreado.

Benefícios das mechas balayage tangerina

Entre os benefícios das mechas balayage tangerina estão a possibilidade de rejuvenescer o cabelo, proporcionar luminosidade e harmonia devido às mechas que vão diminuindo seu tom progressivamente e dar uma mudança natural.

Além disso, esse estilo permite que você exiba uma mudança radical, sem precisar tingir completamente seu cabelo. O melhor é que o cobre é ideal para diferentes tons de pele, desde muito branca até tons escuros que ajudam a realçar os traços faciais, então, em geral, não há exceção para essa cor de cabelo.