As unhas francesas são coisa do passado, agora as americanas estão na moda: assim são exibidas em 2024

Há décadas, todas nós ouvimos falar das unhas francesas e nos tornamos devotas delas. No entanto, em 2024, as unhas americanas estão na moda e vêm para quebrar todas as convenções estabelecidas.

Harper’s Bazaar descreve-as como uma forma “totalmente revolucionária de usar as pontas das unhas em um modelo mais moderno e dinâmico”, então você dê uma chance e saia da zona de conforto.

Esta é a tendência das unhas americanas para 2024

Bem, eles afirmam que as unhas americanas "envolvem o uso de uma cor de base transparente, nude ou rosa pálido nas unhas e, em seguida, as pontas são pintadas com uma cor suave, branco quebrado ou marfim".

Ou seja, os tons neutros dominam todo o look, tornando-o extremamente versátil, feminino e delicado, independentemente da idade que tenhamos ou do estilo de vida que levamos.

“O resultado é um aspecto mais discreto e natural em comparação com a clássica unha francesa, que frequentemente tem uma ponta branca mais definida”, afirmam.

“As principais diferenças entre a unha americana e a francesa estão na sua paleta de cores e aparência geral. A unha americana geralmente apresenta um aspecto mais natural e sutil, com uma cor de base transparente, complementada com pontas suaves”, acrescenta a mesma fonte.

Por outro lado, as francesas têm muitas variantes e, por isso, usam um maior contraste de cores, que nem sempre é tão discreto e clássico. No entanto, ambas as tendências querem que mantenhamos as unhas polidas e bem cuidadas e as adaptemos a outras correntes.

Por exemplo, as unhas americanas são perfeitamente compatíveis com as unhas ombré, que consistem em degradês ou esfumados da cor da metade até as pontas. Não importa a dimensão que escolhermos, pois tanto em unhas curtas quanto em longas, elas ficarão lindas.