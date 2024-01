As revelações do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça, 30 de janeiro.

Sagitário

A “Roda da Fortuna” é a sua carta no horóscopo do tarot, indica que é a sua hora de crescer profissionalmente e não esperar por nada nem ninguém. Você tem que sair em busca do sucesso, melhores oportunidades de crescimento econômico virão. São momentos para refletir sobre o passado e tentar compor o presente, não tenha pressa e dê tempo ao tempo. Seus números mágicos são 07 e 30, e suas cores da sorte são vermelho e branco.

Capricórnio

“Temperança” é a sua carta no horóscopo do tarot desta semana, o que implica que você não deve ter pressa, não tenha pressa para decidir, é preciso ir passo a passo para crescer profissionalmente. O Arcanjo Miguel estará com você, basta invocá-lo e pedir o que você tanto precisa. Seus números mágicos são 22 e 31, e suas cores da sorte são laranja e vermelho.

Aquário

No horóscopo do tarot você ganhou a carta “O Imperador”, que junto com seu aniversário diz que é a sua hora de crescer profissionalmente, sua vida dará uma volta de 180 graus para melhorar. Seus números da sorte são 12 e 29, e suas cores da sorte são laranja e branco. Fevereiro será muito bom em tudo relacionado a negócios, então procure se aplicar nesse sentido.

Peixes

O “Ás de Ouros” é a sua carta do horóscopo do tarot desta semana, então é hora de ter riqueza e não ter medo de mudanças radicais para alcançar a estabilidade. Esta carta indica que a vitória estará em suas mãos. Suas cores de abundância são o vermelho e o verde. Seus números mágicos são 11 e 24. Dias para conversar com amores do passado, mas é melhor deixar os rancores de lado, já que você é muito sensível e isso te machuca, aprenda a perdoar e esquecer.

Com informações do site Nueva Mujer