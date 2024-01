As revelações do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça, 30 de janeiro.

Leão

No horóscopo do tarot você obteve a carta “O Louco”, que sem dúvida indica que é a sua hora de crescer mentalmente, esta carta recomenda que você tome as rédeas da sua vida e assim alcance o triunfo que tanto deseja. Você terá comunicação com pessoas poderosas para realizar um novo trabalho que o fará se destacar.

Virgem

Você obteve a carta “O Julgamento” no horóscopo do tarot, o que implica que é hora de consertar todas as suas situações jurídicas pendentes; Você também pode processar seu passaporte, que lhe será entregue sem nenhum problema. Esta carta informa que o final do mês de janeiro será de mudanças de empregos e projetos. Seus números mágicos são 06 e 23 e suas cores são laranja e amarelo.

Libra

No horóscopo do tarot você obteve a carta “A Torre”, o que significa que é o momento ideal para ter um trunfo para o seu bem-estar, por isso não hesite e compre uma casa para ter a estabilidade que necessita. Seus números mágicos são 03 e 21. As cores da prosperidade são o verde e o branco. Você ficará muito animado para começar a trabalhar na organização de tudo relacionado à sua vida profissional, não tenha medo de mudanças.

Escorpião

No horóscopo do tarot você tem a carta “O Mágico”, significa que você pode pedir tudo o que quiser porque você vai conseguir, não tenha medo do futuro, você mesmo o construirá com sucesso. A recomendação que você volte a focar nos estudos que vai te ajudar na carreira e o dinheiro virá. A abundância virá com os números 20 e 28, e suas cores da sorte são o vermelho e o verde.

Com informações do site Nueva Mujer