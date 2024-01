As revelações do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça, 30 de janeiro.

Áries

A carta “A Estrela” do tarô diz para você continuar brilhando, não deixar que nada nem ninguém apague o seu brilho, porque é a sua hora de ser grande em todos os sentidos. No final do mês de janeiro você poderá colocar seu trabalho e estudos em dia, esta carta informa que chegará até você um projeto de trabalho interessante que será muito bem recebido.

Touro

No horóscopo do tarot você tem a carta “O Mundo”, que sem dúvida lhe diz que você não tem limites para crescer em todos os sentidos. Suas cores são azul e verde. Dias de muito trabalho e reuniões com chefes de última hora, lembre-se que você está na hora de crescer e avançar nos assuntos dos seus próprios projetos empresariais, mas procure sempre ser desconfiado e ir com muita cautela para que eles não veja seu caro.

Gêmeos

Você obteve a carta “O Sol” no horóscopo do tarot, então é sua hora de cortar todas as coisas negativas pelas quais vem passando e finalmente desfrutar da tranquilidade. Tome decisões fortes para poder seguir em frente em sua vida, esta carta lhe diz que o sucesso chegará até você nos próximos dias, então aproveite com tudo.

Câncer

No horóscopo do tarot você obteve a carta “A Carruagem”, o que significa que você analisa seu progresso no trabalho e planeja seu próximo projeto para ter mais sucesso, mas nunca duvide de sua capacidade como líder. Seus números mágicos são 10 e 14 e suas cores são branco e vermelho.

Com informações do site Nueva Mujer