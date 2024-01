8 dicas para sujar menos ao cozinhar: elas vão bagunçar menos o espaço

A cozinha é um dos espaços mais importantes de qualquer lar. A maioria passa mais tempo nesse lugar do que em seu quarto, mas mantê-lo organizado entre as refeições é impossível.

Com a preparação de cada prato, os ingredientes espirram e se espalham; os utensílios ficam sujos, a despensa fica desorganizada e sempre acabamos limpando uma grande bagunça depois de cozinhar.

Os conselhos para sujar e desorganizar menos são:

1. Organize os utensílios e ingredientes antes de começar a cozinhar. Isso facilitará o acesso aos itens necessários durante o processo.

2. Utilize tábuas de corte ou recipientes para evitar que os alimentos caiam diretamente na bancada ou no chão. Isso ajudará a reduzir a sujeira.

3. Limpe os respingos e derramamentos imediatamente. Quanto mais tempo esperar para limpar, mais difícil será remover a sujeira.

4. Utilize aventais e luvas de cozinha para evitar sujar a roupa e proteger as mãos de queimaduras.

5. Tenha um balde de lixo próximo à área de preparação dos alimentos para descartar os resíduos imediatamente.

6. Mantenha a pia limpa, lavando os utensílios e pratos utilizados durante o processo de cozimento. Isso evitará o acúmulo de louça suja.

7. Utilize recipientes adequados para armazenar os alimentos, evitando derramamentos e odores indesejados na geladeira.

8. Limpe os eletrodomésticos após o uso, como o fogão, forno e micro-ondas. Isso evitará o acúmulo de sujeira e facilitará a próxima utilização.

9. Organize os armários e gavetas da cozinha, mantendo os utensílios e ingredientes em locais específicos. Isso facilitará a busca e o armazenamento dos itens.

10. Faça a limpeza regularmente, não apenas após cozinhar, mas também durante a preparação dos alimentos. Isso evitará que a sujeira se acumule e se torne mais difícil de remover.

No entanto, existem dicas que podemos seguir enquanto cozinhamos para ajudar a sujar menos o espaço. Quer saber quais são? Continue lendo para descobrir oito, de acordo com a revista ‘Mia’.

Planeje antes de cozinhar

O primeiro conselho para sujar pouco a cozinha é planejar o que será feito para saber o que é necessário. Se você preparar os ingredientes e tiver todas as ferramentas à mão, não apenas diminui a possibilidade de perder horas procurando coisas, mas também evita acidentes.

Organize o espaço de trabalho

Uma segunda dica para prevenir desastres é dedicar alguns minutos para organizar o espaço onde você irá trabalhar antes de começar a cozinhar. Arrumar tudo o que você irá usar para um prato ajuda a agilizar o processo de preparação e reduz consideravelmente o risco de contratempos.

Tenha um recipiente para resíduos disponível

Outra dica muito útil na cozinha é colocar um recipiente próximo ao local onde você estará trabalhando para dispor todos os resíduos que você deixa enquanto cozinha. Dessa forma, você poderá se livrar de cascas e outros itens sem ter que ir até a lixeira o tempo todo.

Utilize várias tábuas para cortar

Ao cortar alimentos, também é recomendável usar tábuas diferentes para ingredientes crus e ingredientes cozidos. Não só por questões de segurança, mas também para minimizar a quantidade de vezes que as tábuas precisarão ser lavadas devido a trocas de alimentos.

Dicas para bagunçar menos a cozinha Unsplash (Unsplash)

Proteja as superfícies com películas

Uma ação simples que nos ajuda a sujar menos a cozinha é proteger antecipadamente as superfícies de trabalho com películas de teflon, tapetes de silicone, papel de cozinha ou papel alumínio que são facilmente limpos e impedem que misturas respingadas atravessem as paredes ou bancadas.

Compre protetores de respingos

Outra boa ideia é comprar tampas e protetores de respingos para evitar que os óleos ou outros líquidos quentes respinguem nas superfícies ao redor quando estamos cozinhando no fogão.

Pense nos tempos de espera

Entre a cocção de um alimento e outro, existem vários momentos de espera que são perfeitos para limpar os utensílios e superfícies que você tenha usado. Dessa forma, haverá menos para limpar depois de terminar.

Use sacos zip para marinar

Outra recomendação útil para minimizar a quantidade de bagunça na cozinha é usar sacos com fecho zip para marinar carnes. Eles permitem misturar ingredientes sem sujar várias tigelas.