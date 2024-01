5 designs de unhas ‘nude’ para usar em 2024: ideais para mulheres elegantes

Uma das tendências de unhas mais versáteis que existe é a manicure nude. E é que não só abrange uma ampla variedade de cores neutras, desde bege e rosa claro até caramelo escuro.

Também é muito favorável para as mãos, pois dá o efeito de ter dedos mais longos. A manicure é também uma base extraordinária para todos os tipos de designs delicados de unhas da moda.

Graças a isso, são fáceis de elevar com qualquer detalhe e adaptar a cada temporada. Por tudo isso, são as favoritas de muitos e, se você ainda não as experimentou antes, o momento é este novo ano.

Ideias de manicure nude para usar durante 2024

Se você não tem ideia de como se juntar, continue rolando para ver cinco designs de unhas nude para todos os gostos: desde aquelas que amam o natural até aquelas que preferem algo mais dramático.

Clássico nude com ponto branco

Uma maneira simples de aderir à tendência da manicure nude é com as unhas pintadas em um tom neutro e decoradas com um pequeno ponto branco na base. Assim como neste design minimalista.

Nude transparente e adornada com joias

As mulheres que amam unhas ornamentadas com brilhos podem experimentar as vantagens da ‘manicure nude’ ao usá-las pintadas com uma base translúcida e realçadas com pequenas pedras coloridas.

Nude com francesinha flutuante

Um nude francês flutuante é ideal para os ousados. Se você tem uma mão firme, apenas pinte suas unhas com uma base. Em seguida, com um esmalte neon, desenhe linhas finas na base das pontas, mas deixe sem preencher.

Nude com meia-lua dourada

Não há nada mais elegante do que a combinação entre os tons nude e os metálicos. Uma maneira de alcançar isso é desenhando meias-luas douradas na base de uma unha esmaltada com uma cor neutra.

Francesinha nude com glitter

Um design muito glamoroso ‘nude’ é este com glitter. Se você quiser, pode fazer em casa. O primeiro passo é criar uma camada neutra nas unhas. Depois, com um esmalte com brilhos, dá toques nas pontas.