4 benefícios do chá de gengibre com limão, como aliviar desconforto estomacal

O chá de gengibre com limão é um dos mais consumidos em muitas partes do mundo. No entanto, nem todos estão cientes dos benefícios para a saúde que essa famosa bebida oferece.

Os ingredientes deste chá têm várias vantagens para o corpo. Alguns foram comprovados, outros ainda estão sendo investigados. Por isso, acredita-se que a combinação de ambos é muito benéfica.

No entanto, embora ambos sejam saudáveis, nada garante que o efeito seja mais potente apenas por serem misturados. No entanto, há vários efeitos positivos em tomá-los juntos em uma deliciosa infusão.

Então, quer você sempre tome essa bebida ou nunca tenha experimentado, mas esteja interessado em incluí-la em sua vida diária, apresentamos quatro dos benefícios que o chá de gengibre com limão possui.

Fornece antioxidantes ao corpo

O chá de gengibre e limão é rico em antioxidantes, compostos muito importantes na dieta porque ajudam a combater o estresse oxidativo, um dos causadores de doenças crônicas.

De acordo com o ‘El Financiero’, o gengibre contém gingeróis e shogaóis, que são anti-inflamatórios e antioxidantes. Enquanto isso, o limão possui compostos vegetais poderosos, como o ácido cítrico.

Além disso, "comer limões pode reduzir o risco de doenças cardíacas, câncer e cálculos renais", afirma o portal especializado em saúde Healthline, conforme citado pela mídia.

Combata o desconforto do resfriado

O chá de gengibre com limão é um ótimo remédio para tratar os sintomas do resfriado. O Flushing Hospital Medical Center até aconselha tomá-lo quatro vezes ao dia para combater esses desconfortos.

Além de ajudar com a tosse e o desconforto, o vapor causado pela infusão quente ajuda a descongestionar o nariz e aliviar a dor de garganta, de acordo com o site ‘Healthline’.

El té de jengibre con limón tiene propiedades muy beneficiosas para la salud | (Usuario/Unsplash)

Ajuda a aliviar o desconforto estomacal

O chá de gengibre e limão também pode ser útil para combater desconfortos estomacais, como indigestão e constipação. De acordo com a Healthline, o gengibre é muito utilizado na medicina alternativa devido ao seu potencial benefício em acalmar a dilatação no esvaziamento do estômago.

Enquanto isso, o limão pode beneficiar a digestão e estimular o movimento dos alimentos no trato digestivo graças ao limoneno. Tudo isso ajuda a aliviar a sensação cansativa de plenitude.

Em relação à constipação, o site menciona que uma xícara de chá quente pode acelerar o processo digestivo devido à sua água. Enquanto isso, os limões e limas também podem aliviar a constipação devido à sua acidez.

Promove a hidratação

A desidratação está relacionada a vários problemas, como constipação e cálculos renais. Por isso, beber chá de gengibre com limão pode ajudar na ingestão de líquidos em geral.

Desta forma, ajudamos órgãos como os rins, intestinos e coração a funcionarem corretamente; no entanto, não se esqueça que isso de forma alguma substitui a água.

Quando é recomendado beber chá de gengibre e limão?

O chá de gengibre e limão pode ser consumido a qualquer hora do dia, mas ‘Healthline’ recomenda tomá-lo à noite. Não porque tenha melhores efeitos, mas porque pode ser relaxante.

Graças a isso, pode ajudar a conciliar o sono e aliviar desconfortos como congestão ou indigestão. “Beber um tônico de ervas, como a infusão de limão e gengibre, pode ser um ritual relaxante na hora de dormir que pode ajudar a deixar o dia para trás”, apontou o site, de acordo com o ‘El Financiero’.