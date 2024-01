Você já teve tremor nos olhos? Saiba por que isso acontece e quais as doenças que você pode estar sofrendo Uma das causas do tremor nos olhos é o estresse (Foto: Unsplash)

Carmen trabalha no conforto de sua casa. Ela passa de 12 a 14 horas grudada no computador e nas últimas semanas começou a tremer o olho.

O piscar dos olhos estava acontecendo de vez em quando, mas tornou-se tão frequente que Carmen decidiu ir ao oftalmologista para fazer um exame e descobrir o que estava acontecendo.

O que é o tremor no olho?

De acordo com especialistas, o tremor no olho consiste em um piscar repetitivo e esporádico que não pode ser controlado.

É um movimento involuntário, que embora seja benigno, pode causar desconforto.

O nome técnico para o tremor nos olhos é blefaroespasmo e também é conhecido como tique nervoso.

De acordo com o portal Oftalvist, o blefaroespasmo geralmente ocorre em um dos olhos, sendo mais comum o tremor na pálpebra inferior.

É comum que, ao se olhar no espelho, não se observe movimento na pálpebra apesar de sentir o movimento involuntário.

Este tremor no olho pode ser acompanhado de outros sintomas como sensibilidade à luz ou visão turva. Quando o tremor no olho não é intenso, afeta apenas algumas fibras do músculo orbicular.

Causas do tremor no olho

Uma das principais causas do tremor no olho é quando a pálpebra palpita, o que, por outro lado, é muito frequente e até poderíamos dizer que quase todas as pessoas sofrem com seus sintomas em maior ou menor intensidade em algum momento de suas vidas.

As causas são muitas, mas estas são as mais evidentes:

Estresse e ansiedade

O tremor no olho é, quase sempre, de natureza nervosa, causado por uma má gestão do estresse e por fases de grande angústia na vida. Por isso, geralmente é considerado um sinal claro de estresse na maioria dos casos.

Sequidão ocular

Embora seja menos comum, uma deficiência de lágrimas no olho ou que estas sejam de má qualidade pode levar a irritação da córnea ou da conjuntiva, o que pode resultar em piscar involuntário e o olho pulsar.

Cansaço

O excesso de trabalho, especialmente em frente ao computador, também pode fazer com que o olho comece a tremer. Às vezes, a falta de horas de sono pode estar por trás desse problema.

Abusar das telas eletrônicas

Passar mais tempo do que o devido nesta situação, especialmente se não tomar precauções para fazer pausas periódicas, em frente ao computador, tablet, console ou televisão, também favorece o aparecimento desses espasmos nas pálpebras.

Defeitos refrativos mal corrigidos

Se precisamos de óculos ou lentes, mas os usamos ou fazemos com uma graduação incorreta, aumentamos as chances de que nosso olho tremule.

A solução para esse problema passa por ajustar os valores dos óculos ou das lentes de contato, ou por realizar uma intervenção cirúrgica refrativa.

Excesso de consumo de cafeína e outras bebidas estimulantes

Este tipo de produtos pode nos afetar e favorecer os espasmos oculares causados pelo estresse.

Carência de algumas vitaminas ou minerais

A falta de certas vitaminas essenciais, como a B12, ou minerais como o magnésio ou o potássio, podem causar espasmos involuntários nos músculos, incluindo os das pálpebras.

Possíveis distúrbios do sistema nervoso

Apenas em um número muito pequeno de casos, o tremor no olho pode ser causado por algum tipo de distúrbio do sistema nervoso, como o blefaroespasmo ou o espasmo hemifacial.

Alergias

As alergias podem causar vermelhidão, coceira ou lacrimejamento nos olhos. Quando isso acontece, costumamos esfregá-los, o que faz com que a histamina seja liberada para o interior do olho e a histamina pode causar tremores involuntários nos olhos.

Existem diferentes tipos de tremor ocular

De acordo com o portal da Clínica Baviera, existem três tipos de tremores nos olhos e cada um deles tem uma sintomatologia diferente:

Espasmo palpebral menor significa uma contração involuntária e repetitiva dos músculos das pálpebras

É uma contração muito leve da pálpebra, semelhante a um tremor suave ou a uma pequena vibração. Geralmente não requer tratamento e sua resolução é rápida e espontânea. Esse tipo de espasmo também é conhecido como tique ou contração nervosa.

Blefaroespasmo benigno essencial

Este tipo de alteração geralmente afeta ambos os olhos, ou seja, é bilateral. Seus sintomas são mais graves, pois causa um fechamento involuntário da pálpebra, que pode se tornar muito intenso e, com o tempo, se tornar crônico e incapacitante, pois reduz a visão. Às vezes, é acompanhado por movimentos involuntários de outras partes do corpo, como pescoço, cabeça ou boca.

Espasmo hemifacial

O distúrbio está localizado apenas nos músculos de um lado do rosto e é causado pela compressão do nervo facial por um vaso sanguíneo ou uma artéria. Também se manifesta como movimentos involuntários de caráter irregular, mas neste caso mais progressivos. Além do músculo orbicular, pode afetar os músculos ao redor da boca e o músculo frontal.

Quais medidas tomar

As próprias causas do piscar involuntário ou do tremor contínuo da pálpebra já nos fornecem pistas sobre como evitar o tremor no olho, entre as quais se destacam: