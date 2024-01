Shakira desafia Carolina Herrera! Ensinou a dar um toque elegante aos shorts depois dos 40

Shakira se tornou um ícone de estilo depois que a colombiana retomou sua carreira musical com a agora chamada ‘trilogia do desamor’, com uma série de músicas onde não guardou nada e atacou a família, o parceiro e seu ex.

Desde então, não apenas suas letras adquiriram um tom de raiva, mas também de força que se refletiu em cada um de seus visuais que mudaram após sua separação com Piqué, uma espécie de vingança onde ela pode enviar uma mensagem para fazê-lo ver o que ele perdeu.

E é que, alguns meses atrás, veio à tona uma confissão feita pela própria Shakira onde ela mencionou que Piqué era "ciumento e territorial", especialmente quando ela gravou o videoclipe 'I Can't Remember to Forget You' e sua música com Maluma.

"Eu perguntei antes de tomar a decisão de fazer um vídeo que, obviamente, sabia que não iria agradar a algumas pessoas. Mas como ele me apoiou desde o início e me incentivou a fazê-lo, pensei que também não iria gerar tanta repercussão. Levando em consideração que o Piqué é um homem muito ciumento e territorial, que sempre gosta de ter tudo sob controle, ter sua aprovação tornou tudo muito mais fácil."

No entanto, o tempo passou e sem precisar perguntar a ninguém sobre o que ela usa, Shakira explora seu lado mais sexy e empoderado dos últimos anos.

Shakira desafia Carolina Herrera com um look de blazer e shorts

Se se trata de desafiar Carolina Herrera, Shakira é uma das famosas que se destaca por ter um guarda-roupa com toques juvenis que quebram os estereótipos de beleza e idade.

Com looks descontraídos de tênis, camisetas e jeans, Shakira é uma das famosas que se mantém fiel ao seu estilo e não o transforma, mas sim o evolui. Assim, ela tem mostrado que as mulheres acima de 40 anos não devem temer o que vestem.

A colombiana exibiu o look perfeito para receber a primavera, combinando o formal com o casual, acertando com um conjunto de blazer branco e shorts assinados por Charlotta Gandolfo. Para combinar, ela usou um corset amarelo, ideal para climas quentes.

O que Carolina Herrera diz sobre usar shorts depois dos 40?

Carolina Herrera, o ícone da moda, compartilhou seus melhores conselhos para ser uma mulher elegante, mesmo com o passar dos anos, proibindo certas peças como jeans, biquínis e shorts e enviando mensagens contundentes sobre eles em várias ocasiões, para que não sejam usados após os 30 e 40 anos de idade.

A venezuelana recomenda não usar roupas muito curtas ou reveladoras, incluindo shorts. Em vez disso, ela recomenda saias abaixo do joelho e camisas clássicas brancas.

“Quando você chega a uma certa idade, deve ter cuidado com o que lhe fica bem. Deve desenvolver o seu próprio sentido de estilo. É difícil de definir e é muito pessoal. Não se trata apenas das roupas que você usa, trata-se de como você as usa.”