Será que você tem essa moeda comemorativa do Banco Central que pode valer mais de R$ 10 mil? Imagem: reprodução TikTok (@numismaticacultural)

O que você faria se soubesse que uma das moedas que você tem neste momento pode valer muito mais do que você imagina? Mas na verdade, quem garante que ela realmente não vale?

Nos últimos meses, diversos vídeos no TikTok, que você também pode conferir aqui no Metro, trazem explicações sobre moedas raras e se elas podem, ou não, valer algum dinheiro.

A moeda, que você confere mais detalhes a seguir, é justamente um destes itens. Segundo o TikTok ‘numismaticacultural’, essa moeda comemorativa de 1 real pode valer entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, caso apresente um detalhe em específico.

O item em questão foi cunhado em 2005 e comemora os 40 anos do Banco Central do Brasil. Para chegar neste valor o item precisa apresentar um ótimo estado de conservação. Além disso ela precisa ser uma bifacial, ou seja, conter os dois lados com o mesmo desenho.

Veja mais detalhes sobre o item:

Moedas valiosas que juntas podem valer mais de R$ 6 mil!

Você costuma andar com moedas nos bolsos, carteira ou bolsa? Se você está sempre com alguns trocados largados por aí, comece a prestar mais atenção, pois essas moedas podem valer mais do que aparentam.

Muitas pessoas não sabem, mas existem algumas moedas que podem ser consideradas verdadeiros tesouros. Mas para isso estes itens precisam ser apresentar algum detalhe raro, seja pelo baixo número de unidades feitas ou por algum erro na hora da fabricação.

25 centavos de cunho trocado

A moeda de 25 centavos com o anverso trocado com o de uma moeda de 50 centavos é a que possui o defeito mais raro e valioso da lista.

De acordo com o livro de moedas brasileiras seu valor pode chegar em até R$ 3 mil.

1 real com reverso invertido

Outra moeda rara, mas que se encontra em desuso, é o item de 1 real de 1994. Com o reverso invertido em 180º é catalogada com o valor de R$ 850.

5 centavos de disco trocado

Este erro é um pouco mais difícil de ser observado, já que o defeito se encontra no peso da moeda. Caso você tenha uma moeda de 5 centavos de 1997 considerada muito leve, desconfie. Ela pode estar trocada com uma moeda de 1 centavo, que possui 2,90 gramas. Já uma moeda de 5 centavos comum deve pesar 3,27 gramas. Caso o erro seja confirmado, esta moeda pode valer R$ 800.

