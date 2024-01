Relacionamento: 5 provas de que você NÃO está pronto para um namoro

A dinâmica de um relacionamento parece ser atrativa para diversas pessoas solteiras. De fato, ter uma vida compartilhada e criar planos com a pessoa amada pode ser uma experiência completamente positiva e prazerosa. No entanto, é importante estar, de fato, pronto para um parceiro amoroso.

Apesar da vontade em ter alguém, a mente e coração precisam estar preparados para lidar com as ocorrências que saem do planejado dentro dos relacionamentos. Para isso, existem algumas questões pessoais necessariamente tratadas e bem resolvidas dentro de si mesmo.

Além de tudo isso, é necessário estar em sintonia com o parceiro e, de fato, trazer um ambiente confortável e de reciprocidade. Se você iniciar um relacionamento e não contar com os princípios básicos de intimidade e maturidade, pode ser um grande tiro no pé.

Estágio da indisponibilidade emocional

“Indisponibilidade emocional refere-se a um padrão de dificuldade em se conectar com as próprias emoções ou com outras pessoas emocionalmente. Isso pode se manifestar de várias maneiras e pode afetar a capacidade de um indivíduo de formar e manter relacionamentos próximos e gratificantes, se desejar e optar por fazê-lo”, explica o especialista e pós-doutor, Elyakim Kislev, ao Psychology Today.

Avaliar o emocional antes de entrar em um relacionamento é fundamental. Compartilhar sua vida vai requerer abrir mão de certas coisas, além de um depósito considerável de energia.

Abaixo você confere alguns sinais de alerta comuns aos quais você deve tomar muito cuidado, extraídos da mesma fonte. Caso se identifique, a melhor solução está na busca de profissionais terapeutas e psicólogos.

5 provas de que você NÃO está pronto para um namoro