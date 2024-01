Pela saúde dos seus filhos: aplique as técnicas para desinfetar os brinquedos das crianças

Na era atual, onde a desinfecção se tornou uma prática essencial em nossa rotina diária, é importante saber como limpar e desinfetar adequadamente os brinquedos das crianças sem comprometer sua saúde.

Dada a tendência das crianças de colocar tudo na boca e arrastar seus brinquedos pelo chão, é necessário garantir uma limpeza eficaz, especialmente quando esses objetos passam de uma superfície para outra, estando constantemente expostos a possíveis infecções.

Entre os valiosos conselhos para conseguir isso estão:

Em primeiro lugar, a maioria dos brinquedos pode ser limpa com água e sabão. Para aqueles mais sujos ou gordurosos, pode-se usar shampoo para bebês ou um detergente suave. Para uma desinfecção livre de produtos corrosivos, água fervente ou muito quente, assim como vapor, são ferramentas eficazes para eliminar a maioria dos germes.

No caso de brinquedos macios, como os de tecido, pelúcias ou bonecas, as instruções do fabricante, geralmente presentes na etiqueta do brinquedo, são fundamentais. Em geral, esses brinquedos podem ser lavados na máquina de lavar usando um ciclo de roupas delicadas, com pouca centrifugação e em uma temperatura mínima de 20º. É fundamental permitir que esses brinquedos sequem completamente ao ar livre antes de devolvê-los às crianças.

Para os brinquedos de plástico ou borracha resistentes à água, a máquina de lavar louça pode ser uma opção segura. Coloque-os na bandeja superior e utilize um ciclo de lavagem para limpar e desinfetar, graças à temperatura e ao vapor da lavagem. Em seguida, deixe os brinquedos escorrerem e secarem ao ar livre.

No caso de brinquedos que não podem ser molhados devido a mecanismos internos ou pilhas, recomenda-se retirar as pilhas antes de proceder à limpeza. Use uma escova macia e sabão para esfregar o exterior do brinquedo, certificando-se de enxaguá-lo bem e deixá-lo secar ao ar livre. Para desinfetar, use um pano embebido em álcool e certifique-se de que evapore completamente sem saturar o brinquedo com álcool.

Essas dicas práticas permitirão afastar e eliminar vírus e germes dos brinquedos de seus filhos, oferecendo uma proteção efetiva tanto para eles quanto para toda a família.