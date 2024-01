Os signos que precisam ter cuidado com a inveja em fevereiro de 2024

Alguns signos podem abrir portas importantes e lidam com uma energia que tende a ser muito destrutiva: a inveja.

Confira quais são:

Câncer

Momento de muito destaque na carreira, o que pode atrair novas ideias e oportunidades. É preciso se cuidar e não se deixar atrapalhar por aqueles que criticam suas habilidades ou já o diminuíram de alguma maneira, principalmente se isso já faz parte do passado.

Escorpião

Existe uma grande oportunidade de melhorar sua situação financeira e conseguir acessar chances importantes no trabalho. É preciso ser discreto e não se vangloriar aos quatro ventos, pois isso pode causar a inveja de pessoas, principalmente colegas de trabalho.

Sagitário

Hora de tomar um cuidado extra com as invejas de pessoas que podem ser consideradas colegas ou que moram perto e conhecem seu lar de alguma forma. É preciso ser mais discreto com compras e com a sorte que pode chegar. Não deixe ninguém manchar sua reputação.