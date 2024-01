Os jeans ideais para as mulheres baixinhas: 4 modelos em tendência, coquetes e que valorizam sua imagem

Os jeans que são ideais para as mulheres baixinhas | São modelos em tendência e muito favorecedores | (Foto: Freepik)

A moda se adapta ao nosso corpo, não importa como seja. Por isso, você deve conhecer quais são as calças jeans que melhor se adequam às mulheres baixinhas e que também estão de acordo com as tendências deste 2024.

Em vez de odiar os poucos centímetros com os quais você nasceu, aprenda a tirar proveito deles com estes modelos favorecedores, que realçarão todos os seus atributos e farão você se sentir linda.

As calças jeans que melhor se adequam às mulheres baixinhas em 2024

De cintura alta

Uma ideia chave para parecer mais alta visualmente é escolher um modelo justo na altura da cintura. Estes geralmente fazem com que o seu abdômen pareça mais plano e a sua cintura pareça muito fina. Não hesite em investir em roupas justas ao corpo, principalmente em calças de corte skinny.

Wide leg

Certamente você os viu porque eles voltaram a estar na moda. São aqueles de ‘pernas longas’ e retas, ou seja, têm o mesmo corte desde o quadril até os pés e ficam rentes ao chão. Fica muito bonito e faz você parecer uma modelo de passarela.

Flare

Outro dos jeans que ficam melhor nas mulheres baixinhas em 2024 são os flare, que apesar de parecerem semelhantes aos anteriores, sua principal diferença está no fato de que as wide leg têm uma estrutura triangular (mas não são tão abertas como a boca de sino) e são soltas desde a cintura, ao contrário deste modelo que é mais ajustado e estilizado.

Culotte

Por outro lado, os culotes caracterizam-se por terem cintura alta, pernas largas e comprimento até ao tornozelo. A chave está em saber combiná-los bem e deixar à mostra a pele que fica entre a bainha das calças e os sapatos, para não parecermos mais baixos. Sempre procure usar os modelos de boca de sino com sapatos altos ou botas.