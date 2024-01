O que é um relacionamento de rebote? 5 sinais de que você está em um e precisa terminar agora mesmo

Relacionamentos de recuperação são forçados e não partem do amor verdadeiro e do interesse pelo outro La comunicación es esencial en toda relación (Freepik)

No campo amoroso, qualquer coisa pode acontecer, inclusive nos envolvermos em um relacionamento de rebote, o qual é muito tóxico para nós a longo prazo.

Aqueles que o experimentaram, afirmam que é uma experiência traumática que prejudica nossa autoestima, portanto, a honestidade do seu parceiro sentimental e estabelecer limites da sua parte são fundamentais antes de iniciar o vínculo afetivo.

O que é um relacionamento de rebote?

Um relacionamento de rebote é aquele que surge logo após uma pessoa terminar com seu ex. Seja porque seu parceiro ocultou essa informação ou porque você decidiu omiti-la, na maioria das vezes eles não terminam bem porque a pessoa não elaborou completamente ou de forma saudável o seu luto.

Relacionamentos de recuperação costumam ser muito dolorosos (Pexels)

Sinais de que você está em um relacionamento de rebote

Uma das indicações mais comuns é que ele ou ela quer avançar muito rápido com você, seja exigindo um compromisso que ainda não foi cultivado, sendo muito expressivos com suas palavras ou com gestos românticos exagerados para o pouco tempo que têm se conhecendo.

Além disso, são pessoas que adoram ouvir elogios ou ser mimadas. É o ego delas e a necessidade de validação após o rompimento, por isso buscarão que você aumente a confiança delas em si mesmas.

Realmente não existe um vínculo real porque a outra pessoa faz isso por egoísmo, vazios emocionais e por dor (Pexels)

Nas relações de rebote, também é comum que a outra pessoa não se apaixone de verdade. Você pode não perceber que ela está comprometida ou interessada em você. Na verdade, ela pode não perguntar como você está, sobre suas aspirações, não te acompanhar no cumprimento de suas metas ou buscar seu bem-estar. Geralmente é egoísta.

As atitudes intermitentes e as contradições entre o que diz e faz são igualmente frequentes. Mas o pior, e que tende a destruir a outra pessoa, são as comparações com sua ex-parceira, o que torna obrigatório sair dessa situação.