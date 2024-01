O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Esquizofrenia

O momento é de silêncio e de pausa para poder colocar as ideias no lugar. Não tema se ver diante do abismo, apenas lide com essa situação com consciência e usando sua mente a seu favor, nutrindo bons pensamentos e se apegando a voz interior que pode chegar com informações importantes.

Touro – Carta da Nova Visão

Hora de se desfazer de um passado que está confundindo pensamentos e não o deixa ter uma nova visão que se apresenta na vida. Encare o mundo com mais energia e coragem para alçar novos voos.

Gêmeos – Carta da Culpa

Não permita que os fantasmas do passado e a culpa continuem fazendo sua mente e emocional sofrer. É hora de descobrir a harmonia que pode nascer em seu coração e se confortar em sentimentos bons. Um caminho o guiará na direção certa!

Câncer - Carta da Moralidade

Cuidado para não entrar em lugares que exigem que você seja algo que não é. É importante saber se adaptar, mas não é nada benéfico viver com um disfarce para ser aceito. Reflita sobre sua verdadeira essência.