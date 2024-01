JLo e Meghan Markle ensinam a usar o estilo ‘coquete’ aos 40 e 50 anos com elegância

A estética ‘coquete’ está dominando nas redes sociais, por isso JLo e Meghan Markle decidiram se juntar à onda, mas com elegância.

Porque sim, não importa se você tem 40, 50 ou 60 anos, é possível adotar essa tendência de forma autêntica, sofisticada e de acordo com nossa personalidade, deixando de lado os preconceitos que indicam que são apenas para mulheres jovens, pois parecem ‘infantis’.

Como adotar o estilo ‘coquete’ aos 40 e 50 anos, de acordo com JLo e Meghan Markle?

Bem, em suas recentes aparições públicas no tapete vermelho, as famosas nos deram uma importante lição de estilo. Elas criaram equilíbrio ao aderir ao ‘dark coquete’, ou seja, essa estética feminina e delicada, mas sob a sobriedade dos tons escuros.

No caso da ‘Diva do Bronx’, ela usou um vestido preto justo com aberturas que mostraram sua figura incrível, suavizando o visual com uma fita de veludo para enfeitar seu cabelo.

O penteado consistiu em cabelos soltos com as pontas onduladas, criando um visual muito feminino que qualquer pessoa pode imitar.

Por outro lado, a duquesa de Sussex fez o mesmo durante a estreia do filme 'Bob Marley: One Love', dedicado ao cantor jamaicano. Para o evento, a esposa do príncipe Harry usou uma saia plissada da Carolina Herrera e um top de alças, com o qual replicou a tendência viral com muito minimalismo.

A americana demonstrou que uma saia com babados, estampas ou apenas volume gera um impacto mais charmoso, por isso é uma peça que devemos ter obrigatoriamente em nosso armário.

Desta forma, JLo e Meghan Markle quebram estereótipos e nos lembram que podemos adaptar nossos gostos a qualquer moda, sem perder identidade, glamour e o senso estético em nenhum momento.