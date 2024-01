Jennifer Lopez deixa Clara Chía e sua coleção de bolsas para trás: ela tem uma das carteiras mais caras do mundo

Desde as suas aparições no tapete vermelho, até à academia onde faz exercícios físicos, Jennifer Lopez sabe como dar aquele toque gigante de elegância e glamour a todos os looks que consegue usar.

Jennifer Lopez exibiu uma bolsa extravagante avaliada em milhares de dólares

Como uma excelente amante do bom estilo e moda, ‘A Diva do Bronx’ possui uma das coleções de bolsas mais invejáveis de todo o mundo das celebridades internacionais, ela as usa para todas as ocasiões. Desde sair para fazer compras até ir à academia.

Atualmente, a cantora surpreendeu seus milhões de seguidores ao usar um dos acessórios mais luxuosos durante sua chegada a Paris. Embora seu visual esportivo seja prático e muito chique, a verdade é que poderia ser muito fácil de copiar, seu impressionante e glamoroso bolsa Birkin de crocodilo da Hermès deu um toque de glamour extremo ao look.

Reconhecido como o estilo ‘Himalaia’, a bolsa é uma das peças mais caras e desejadas do mundo da moda. Algumas versões da bolsa foram vendidas por mais de US$200 mil no mercado de revenda.

JLo com sua bolsa Birkin da Hermès

Uma versão adornada com diamantes da rara bolsa também conseguiu alcançar preços muito altos em leilões ao longo dos anos. A casa de leilões Christie’s vendeu uma Birkin do Himalaia com ouro branco de 18 quilates e diamantes avaliada em US$380 mil em 2017.

Jennifer Lopez combinou sua bolsa extravagante e luxuosa com uma calça jeans casual, um moletom da marca Celine e um casaco de pele.

O bom gosto e o poder econômico de JLo com as bolsas mais uma vez demonstram sua elegância incomparável ao usá-las. A cantora é uma das mulheres mais populares do mundo do entretenimento.