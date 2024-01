Feng Shui: a suculenta que todos devem ter em casa para atrair riqueza e abundância

Já faltam poucos dias para a chegada do Ano Novo Chinês do Dragão de Madeira e já todos se preparam para que esta celebração atraia boa sorte e muito dinheiro.

Entre os rituais e coisas que devem ser feitas para receber o ano do Dragão, o Feng Shui recomenda ter uma poderosa planta da boa sorte.

As plantas estão mais relacionadas com as energias do que imaginamos: de acordo com o Feng Shui, existem certas plantas de interior e exterior que influenciam o seu estado de espírito, filtram a energia negativa e atraem a boa sorte, criando uma barreira protetora.

Uma das espécies mais usadas em decorações para atrair abundância são as suculentas, mas há uma delas que é muito poderosa. Trata-se da Crassula fogueira.

A Crassula fogueira é uma das suculentas mais chamativas e coloridas. Ela tem forma de hélice e o mais marcante é que suas folhas mudam de cor. Na primavera e sob sol direto, suas folhas ficam de um vermelho intenso, enquanto durante o inverno, as folhas desta suculenta da sorte mudam para uma cor roxa.

Cuidados para a Crassula fogueira

Rega: Por ser uma suculenta, ela não tolera o excesso de água, por isso você deve regar quando o substrato estiver seco. Verifique se o substrato está seco afundando um palito de madeira.

Iluminação: Se você quiser que a Crassula fogueira fique vermelha, deve colocá-la ao sol direto.

Substrato: É necessário que você coloque sua suculenta da sorte em um substrato com boa drenagem.

Adubo caseiro: Para ajudar no desenvolvimento da sua suculenta e na produção de flores brancas na primavera, recomendamos aplicar o melhor adubo caseiro com alto teor de nitrogênio.

Ative a Crassula de fogueira para atrair dinheiro

Se você quiser atrair dinheiro no Ano Novo Chinês do dragão usando uma suculenta da sorte, é melhor conseguir uma Crassula fogueira e colocá-la em: