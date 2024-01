Feng Shui: a planta que todos devem ter em casa para atrair boa sorte e dinheiro

A chegada do Ano Novo Chinês do Dragão está ao virar da esquina e é o momento ideal para adicionar um toque de boa sorte em casa. A escolha perfeita? O Ginkgo Biloba, uma planta conhecida por sua grande elegância e, de acordo com a crença milenar do Feng Shui, por atrair a prosperidade e a boa fortuna para todos que a possuem.

O ginkgo biloba está altamente associado à longevidade e sabedoria na cultura chinesa. Sua característica forma de folha de leque é um lembrete visual claro da harmonia entre o céu e a terra.

Segundo o Feng Shui, ter um ginkgo biloba em casa ou no local de trabalho pode ajudar a melhorar toda a energia positiva, além de atrair a prosperidade e promover a clareza mental necessária para os bons negócios.

Para poder aproveitar todos os benefícios magnéticos de prosperidade e boa fortuna da planta, é necessário tê-la em bom estado. Nesse sentido, existem algumas dicas para poder alcançar isso e fazer com que a prosperidade reine no lar.

Ginkgo Biloba: a planta ideal para atrair boa sorte para o lar

É uma planta que prefere locais com luz indireta para manter a boa saúde em todas as folhas. Da mesma forma, é importante garantir que o solo esteja bem drenado para evitar o encharcamento. Por último, esta planta deve ser protegida das temperaturas extremas, especialmente no inverno.

Celebrar o Ano Novo Chinês do Dragão com uma planta de ginkgo biloba é muito importante para atrair boa sorte e prosperidade para o lar. Sua presença é sinônimo de frescor verde, além de também servir para infundir energias positivas ao ambiente, recebendo o novo ano com otimismo.