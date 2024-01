‘Barbie: The World Tour’: quando será lançado o seu livro?

O sucesso do filme ‘Barbie’ persiste, pois teve um impacto notável tanto comercialmente quanto criticamente, sendo até mesmo indicado ao prêmio Oscar na categoria de ‘Melhor Filme’. Devido a essas razões e outras, foi revelado que o filme terá um livro que reunirá todos os trajes que Margot Robbie usou nos tapetes vermelhos e eventos promocionais.

'Barbie: A Turnê Mundial'

Andrew Mukamal, de 33 anos, estilista de Margot Robbie, assume a responsabilidade de compilar esta coleção e será o autor do livro, que terá o título de 'Barbie: The World Tour', e como o nome sugere, abrangerá todos os trajes usados pela atriz durante a promoção do filme, fornecendo informações detalhadas sobre as bonecas às quais se faz referência.

O anúncio foi feito através das redes sociais por meio de uma imagem promocional que também servirá como capa do livro. Na fotografia, pode-se ver a atriz principal deitada em um chão rosa, cercada por vários acessórios no estilo de uma caixa de bonecas, exibindo sapatos, bolsas, colares e óculos.

O autor compartilhou na publicação que o livro é o resultado de extensas horas de trabalho, por isso sentiram a obrigação de destacar o esforço dos designers.

"Este livro é a culminação de dezenas de milhares de horas de trabalho de alguns dos visionários e designers mais talentosos e criativos da Terra. Margot e eu sentimos a obrigação de compartilhar isso com o mundo. Esperamos que gostem tanto quanto nós."

O livro contará com uma introdução redigida por Margaret Zhang, diretora da Vogue China, e um epílogo feito por Greta Gerwig, escritora e diretora de Barbie.

Além disso, incluirá fotografias capturadas por Craig McDean, um renomado fotógrafo especializado em moda, e textos escritos pela própria Robbie.

Indubitavelmente, este livro se erguerá como um compêndio histórico da icônica boneca, uma vez que os trajes são inspirados nos mais de 65 anos de moda que marcaram a 'Barbie', agora reinterpretados por Margot Robbie.

Quando será lançado e qual será o custo de 'Barbie: The World Tour'?

O livro da 'Barbie' tem seu lançamento programado para o próximo dia 19 de março deste ano e será comercializado pela editora americana Rizzoli. Embora ainda não seja confirmada a distribuição no México, é provável que exista a opção de adquiri-lo online. Recomenda-se ficar atento para obter mais informações caso deseje comprá-lo.

O preço de venda do livro, que reunirá todos os estilos de Margot Robbie, será de US$ 55,00.