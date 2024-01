As revelações do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda, 29 de janeiro.

Sagitário

O Dez de Ouros

Você está trabalhando há semanas em um projeto que lhe rendeu cabelos verdes e grisalhos, então prepare-se porque nos próximos dias você verá os frutos de tanto esforço. A Lua do Lobo com sua energia fará com que você sinta um grande alívio, pois as dívidas que você sentia que estavam te consumindo, você poderá saldar com facilidade. A carta avisa que você deve ser generoso com seus entes queridos, eles também precisam de você. Seu parceiro pede que você dedique um tempo a ele, então é hora de ativar a paixão.

Capricórnio

Torre

Nos próximos dias piora um conflito que você deve resolver logo, caso contrário você ficará estagnado. Assuma que há erros a corrigir e entenda que qualquer que seja a decisão que você tome e arraste os outros, é estritamente necessário manter-se à tona. A carta, mesmo sendo negativa, avisa que o caminho que você está trilhando não é o melhor e que você deve ter uma atitude diferente diante da vida. A Lua do Lobo com sua energia leva você a se apoiar na família e no companheiro, eles serão seus grandes aliados.

Aquário

O Rei de Espadas

Alguém com autoridade entra em sua vida para lhe ensinar os passos a seguir para assumir a liderança empresarial. Não leve a mal se houver dureza em suas palavras, pelo contrário, pergunte, aproveite, tire tudo que puder para crescer profissionalmente. A primeira Lua de 2024 lhe diz que você deve mudar o rumo da sua vida e sair do passado. Você deve tomar uma decisão muito importante com seu parceiro, conversar, buscar a reconciliação para poder seguir em frente.

Peixes

A lua

Pare de sofrer com o que aconteceu no passado. Você tem uma vida nova, com muitas mudanças positivas e não as vê porque está determinado a ver o lado negativo de tudo. A Lua Cheia influencia alguns segredos a virem à tona e você pode resolver algumas situações. As oportunidades são muitas, basta sair e procurá-las. A carta avisa que o amor está muito próximo, mas que sua atitude não permite que ele se consolide. Você tem que mudar sua energia para que coisas maravilhosas venham para você.

Com informações do site Nueva Mujer