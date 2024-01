As revelações do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda, 29 de janeiro.

Leão

O Três de Copas

Esta semana você celebrará seus triunfos em grande estilo. Todos os projetos que estavam em suas mãos começaram e isso graças ao fato da Lua Cheia, que significa começos, ter feito você se mover e ser firme em suas decisões, o que será maravilhoso para sua economia que vinha passando por momentos difíceis. Esta carta é de bons presságios, celebrações familiares e encontros com entes queridos. Também avisa que o noivado de um casal está próximo, então prepare-se porque serão alguns dias de notícias muito boas.

Virgem

O imperador

Você está enfrentando algumas perdas no trabalho, mas sua intuição e as estratégias que você propõe farão com que tudo melhore nos próximos dias. Assuma a liderança e enfrente tudo porque a poderosa energia desta Lua Cheia fará com que as coisas corram muito bem. A carta informa que você encontrará pessoas poderosas que o ajudarão em alguns projetos. Você também será o protetor de seus entes queridos que precisam de você neste momento.

Libra

O homem enforcado

Esta semana você precisa refletir que há coisas do passado que você deve descartar porque isso não lhe permite seguir em frente. A energia da Lua Cheia te impulsiona a tomar decisões para que sua vida profissional e pessoal tome um rumo diferente, positivo e cheio de boas energias. Você vê a carta como algo negativo, mas não é. Veja isso como um aviso de que existem decisões que você deve pensar com muito cuidado para executar. Você não está sozinho, seu parceiro estará lá para apoiá-lo em tudo.

Escorpião

O Seis de Espada

Na medida em que a sua atitude for negativa, nessa medida você não avançará. Mude seu pensamento, reflita sobre o que não está certo e busque corrigir os erros. A Lua Cheia pede que você se concentre em encontrar soluções para que possa ficar calmo e em harmonia consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. A carta conta que o relacionamento do casal passa por um momento ruim, mas ambos devem fazer a sua parte para superar as diferenças.

Com informações do site Nueva Mujer