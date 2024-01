As revelações do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta segunda, 29 de janeiro.

Áries

O Cinco de Ouros

Será uma semana com algumas dificuldades a nível profissional que, por mais difíceis que sejam, não poderás sentir-te inseguro ou ansioso porque as resolverás desde que tenhas a melhor atitude. A Lua cheia deixa uma mensagem clara, você deve ter muita paciência porque coisas boas estão por vir para você e vão exigir toda a sua concentração. Com o seu parceiro existem algumas diferenças que com uma conversa virarão a página. Busque intimidade e movimente energias com amor e paixão.

Touro

Temperança

Se há uma lição que a Lua Cheia do Lobo deixa para você, é que você deve assumir o controle de sua vida e abordar os problemas com tolerância para com os outros. Tudo tem solução e com uma atitude positiva tudo pode ser alcançado. Não fique angustiado ou sobrecarregado, o que acontece é temporário. A carta também indica que o equilíbrio e a harmonia chegam à sua vida amorosa e é porque vocês dois entenderam que a comunicação é o mais importante no relacionamento. Desfrute do amor e da reconciliação.

Gêmeos

Os Cinco de Espada

Se os negócios estão estagnados ou não vão bem, não se deixe levar por essa energia. Vire a página, busque novas estratégias para enfrentá-los e trabalhe duro para avançar no que for necessário. A Lua Cheia avisa que você deve olhar com muito cuidado o que assina para não se meter em encrencas, e nem aceitar nada que não se sinta seguro. A inquietação e os impulsos também estão causando problemas para você com seu parceiro e isso não é justo. Então sacuda o que é ruim e comece de novo.

Câncer

O Cavaleiro de Paus

Uma mudança inesperada ocorre em sua vida a nível profissional, aceite-a com calma porque, mesmo que no início seja difícil se adaptar, com o passar do tempo você perceberá que foi a melhor decisão. A Lua do Lobo lhe diz que você deve se mobilizar com muita determinação para tomar ações que lhe permitam melhorar a economia. Deixe os caprichos de lado e concentre-se em si mesmo. Aquela relação que fica no passado para que coisas novas entrem na sua vida.

