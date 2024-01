As mãos denunciam a idade e é assim que você deve cuidar delas depois dos 45 anos

Todas as mulheres sabem que não são apenas as rugas que evidenciam o passar do tempo, as mãos também revelam a idade e necessitam de cuidados após os 45 anos.

Na verdade, você pode começar a dar carinho a eles muito mais cedo e assim evitar que fiquem desidratados e, em vez disso, pareçam bonitos.

Assim é como você deve cuidar das suas mãos depois dos 45 anos.

De acordo com os especialistas citados na Cosmopolitan, há um cosmético que não pode faltar para o cuidado das mãos, que é o creme hidratante. Leve-o na sua bolsa ou carteira para que toda vez que o ver, você possa retocar e se torne um hábito diário.

Outra coisa que você deve saber é que lavá-las constantemente também é prejudicial para sua saúde, pois a lavagem constante as desidrata. Isso não significa que você negligenciará sua higiene, mas sim que será mais cuidadosa com os produtos que escolherá e, claro, lavará seus pratos usando luvas.

Você deve incluir mãos e pés em sua rotina de beleza (Dreamstime)

"Por isso é necessário escolher sabonetes suaves e géis hidratantes que respeitem a barreira cutânea. O ideal é que tenham um pH semelhante ao da pele (5.5)", afirmam.

"As baixas temperaturas e suas mudanças bruscas, a secura do ambiente e o fato de lavá-las mais para prevenir infecções virais fazem com que a barreira hidrolipídica da pele (que nos protege das agressões externas) se deteriore", acrescentam.

A rotina de lavagem pode estragar a beleza das suas mãos (Pexels)

Ao não levar em consideração todos esses fatores que colocam em risco a beleza e a saúde das suas mãos, é quando aparecem linhas de expressão marcadas, rachaduras e erosões que podem ser especialmente dolorosas. Uma máscara simples é aplicar uma camada espessa de creme hidratante e cobri-las com luvas de algodão por pelo menos meia hora ou durante a noite toda.