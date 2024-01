4 estratégias para recuperar energia após uma noite de farra

Se você exagerou na farra e agora busca uma forma de retomar o controle sem recorrer aos energéticos, cientistas têm sugestões para você. De acordo com uma pesquisa do Centro de Ciência do Sono Humano da Universidade da Califórnia, a falta de sono afeta a atividade do córtex pré-frontal do cérebro, explicando a sonolência e a lentidão nas decisões após uma noite agitada.

O impacto de uma noite mal dormida no cérebro

É inegável que uma noite mal dormida pode prejudicar o desempenho no dia seguinte. Mesmo após uma noitada incrível, lidar com as consequências no “dia seguinte” pode ser desafiador. Estudos indicam que a falta de sono resulta em tempos de resposta mais lentos, afetando especialmente a tomada de decisões.

Alternativas energéticas: 4 dicas para enfrentar a ressaca sem energéticos

Se a ressaca está te derrubando, não se preocupe. Em vez de depender de energéticos, cientistas sugerem alternativas simples para recuperar o pique e encarar a rotina:

Soneca de 30 minutos: Segundo a professora Kelly Baron, uma soneca curta de 30 minutos faz diferença no desempenho cognitivo afetado pela falta de sono. Evite a "inércia do sono" limitando o descanso a 30 minutos para ajudar o cérebro a descansar e melhorar o desempenho.



Cafeína moderada: O consumo de cafeína melhora o estado de alerta e a cognição do cérebro. Contudo, é essencial evitar o excesso para não causar ansiedade e nervosismo. Desfrute de uma xícara de café com moderação!



Banho de sol: A exposição à luz natural intensa aumenta o estado de alerta do corpo. Uma caminhada ao sol do meio-dia, como sugere uma professora da Universidade Estadual da Pensilvânia, pode trazer benefícios e ajudar a despertar o corpo. Lembre-se de usar protetor solar!



Exercícios: Estudos indicam que exercícios podem neutralizar as consequências a longo prazo da falta de sono. Mesmo após uma noite sem dormir, realizar atividades físicas melhora o desempenho cognitivo, conforme descoberto por uma pesquisa de 2022.



Controle de danos no “dia seguinte”

No dia seguinte à farra, é crucial adotar estratégias de controle de danos. Evite dirigir se dormiu mal, pois seu desempenho pode ser tão ruim quanto se estivesse legalmente embriagado. Reserve mais tempo para tarefas no trabalho, evite multitarefas e, ao sentir-se melhor, concentre-se nas atividades mais desafiadoras. Reduza interações densas, pois a falta de sono pode torná-lo mais irritado e emocionalmente reativo.

Adote dicas saudáveis para recuperar-se sem estresse

Aproveite as dicas mencionadas para recuperar sua energia sem depender de energéticos. Seja uma soneca rápida, uma xícara de café, um banho de sol revigorante ou exercícios, estas alternativas saudáveis podem fazer toda a diferença no seu dia.

Fonte: The New York Times

