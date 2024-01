3 perfumes calmantes para usar quando sentir estresse: além de você ficar cheirosa, vão ajudar a relaxar

No mundo da perfumaria, existem fragrâncias para todas as ocasiões: desde eventos especiais até depois do banho. No entanto, algo que poucos sabem é que também existem aromas relaxantes.

Embora possa parecer difícil de acreditar, alguns perfumes podem nos ajudar a nos acalmar em momentos de grande estresse, graças às propriedades aromaterapêuticas dos acordes olfativos que o compõem.

Por isso, se és uma pessoa que lida com o stress no dia a dia, é essencial incluir no teu arsenal de fragrâncias pelo menos uma tranquilizante para lidar com a ansiedade que possas enfrentar.

3 perfumes com propriedades relaxantes para usar em dias estressantes

Claro, os perfumes relaxantes não são resultado de magia, mas sim da mistura de determinados aromas que se comprovou poderem ajudar a acalmar as pessoas.

De acordo com a marca de perfumaria independente Olibanum, em uma entrevista à revista Glamour, existem três aromas fundamentais para nos relaxar: hortelã, lavanda e laranja doce.

Com propriedades energizantes e tônicas, a primeira é aconselhada para aqueles momentos em que nos sentimos mais lentas do que o normal; sobrecarregadas e com a sensação de estarmos atordoadas.

A segunda é infalível graças aos seus conhecidos benefícios calmantes. Na verdade, também reconhecida como o aroma do relaxamento, pode combater a ansiedade e a insônia e regular o cortisol.

Enquanto isso, o último é uma excelente opção para reduzir o nervosismo, a depressão e a ansiedade. Da mesma forma, outros aromas cítricos têm propriedades semelhantes que acalmam as pessoas.

Agora, se você quer comprar um perfume relaxante, mas não sabe por onde começar, continue lendo para conhecer três dos que mais ajudam e têm o melhor cheiro, de acordo com a publicação mencionada.

Atelier Des Fleurs Lavanda de Chloé

Este eau de parfum aromático e provençal, criado pelo famoso perfumista Quentin Bisch, é ideal se buscamos uma sensação de calma instantânea graças à sua nota dominante de lavanda.

De acordo com Chloé em seu site oficial, Bisch "realça todos os aspectos da lavanda, desde a frescura aromática até as notas completas banhadas pelo sol", com esta criação.

Paris-Édimbourg Les Eaux de Chanel

A eau de toilette é outra fragrância ideal para nos acalmar, graças à sua combinação de acordes. De acordo com a Chanel em seu site, “a fragrância começa com a frescura do limão e da bergamota”.

Ambos são realçados pelas "notas aromáticas do zimbro e do cipreste, e mergulhados em um acorde de cedro seco". Além disso, possui "efeitos terrosos e defumados do vetiver".

Thé Cachemire de Christian Dior

Dior assegura que esta fragrância é "uma sensação olfativa reconfortante, um carinho caloroso que traz serenidade". Portanto, está garantido que nos ajudará nos dias opressivos.

De acordo com a empresa, está "envolto na vivacidade das flores brancas e na amplitude dos almíscares" e se destaca pela nota de chá que "foi composta para revelar as notas florais suaves de rosa".