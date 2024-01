3 filmes que falam sobre se apaixonar por um amigo: saiba como agir

Yesterday Uma comédia romântica encantadora com uma boa dose de música (Universal Pictures)

Há poucas pessoas no mundo que podem te entender como um bom amigo, desde as risadas profundas nos bons momentos até as vezes em que estiveram lá para você chorar juntos nos piores momentos. A conexão pode ser inegavelmente especial, mas e se um dia você olhar para eles e sentir algo inesperado, percebendo que talvez esteja apaixonado por ele?

Apaixonar-se por um amigo é coisa de comédias românticas, mas pode acontecer na vida real. Felizmente, nessas comédias românticas, você pode encontrar conselhos e soluções para saber como agir caso comece a ver seu amigo com olhos de amor.

Filmes para assistir se você se apaixonou pelo seu melhor amigo

O Casamento do Meu Melhor Amigo

'O casamento do meu melhor amigo' Estes filmes vão te ajudar a entender como agir se você se apaixonar pelo seu melhor amigo (TriStar Pictures)

Este é um dos clássicos das comédias românticas com Julia Roberts como a protagonista perfeita. A história segue Julianne Potter (Roberts) e Michael O'Neal (Dermot Mulroney), dois amigos de infância que fizeram um acordo para se casarem se ainda estivessem solteiros aos 28 anos. As coisas mudam e quatro dias antes de completar 28 anos, O'Neal anuncia que vai se casar com sua namorada Kimberly (Cameron Diaz). É então que Julianne percebe que está apaixonada por ele e coloca em prática um plano para interromper o casamento. Tudo se torna mais complicado quando ela é escolhida como dama de honra.

De Repente 30

De Repente 30 Filmes sobre se apaixonar pelo seu melhor amigo (Columbia Pictures)

O filme de 2004 é encantador e divertido. A maior parte disso se deve à personagem principal, interpretada pela encantadora Jennifer Garner. Quando o filme começa, é 1987 e sua personagem tem 13 anos e, após ser humilhada, pede para "ter 30 anos e ser coquete e próspera". É então que ela acorda e descobre que se tornou uma editora de revista de trinta anos e que sua vida inteira mudou, incluindo Matty, seu melhor amigo.

A vida de Jenna aos 30 anos não é mais fácil, especialmente porque ela carrega as consequências de ter tratado horrivelmente seu agora ex-amigo quando tinha 13 anos. Quando ela o vê novamente, percebe que tem sentimentos por ele e, embora possa ter perdido toda chance de ser perdoada, ela procurará uma maneira de conquistar seu coração.

Yesterday

'Yesterday' Uma comédia romântica encantadora com uma boa dose de música (Universal Pictures)

Esta comédia romântica estrelada por Himesh Patel como Jack Malik, um músico em apuros que acorda em um mundo onde ninguém nunca ouviu falar dos Beatles. Quando ele começa a interpretar suas músicas como se fossem suas, ele se torna uma sensação da noite para o dia. Sua amiga de infância, Ellie, interpretada por Lily James, o encoraja a levar esse esforço musical para o próximo nível. Enquanto viajam juntos, eles começam a perceber que sentem algo um pelo outro, mas seu relacionamento se complica pelo fato de Ellie estar comprometida. É uma premissa estranha para uma comédia romântica, mas é um filme bastante divertido que vale a pena assistir.