Tatuagens de proteção de acordo com o Feng Shui: além disso, são minimalistas e delicadas

Não é mentira que existem más vibrações e inveja, então nada melhor do que usar essas tatuagens de proteção de acordo com o Feng Shui para se sentir segura onde quer que vá.

Se é supersticiosa e acredita que precisa de uma ajuda extra para que nada te afete, existem vários designs elegantes, sofisticados e minimalistas que pode experimentar.

Tatuagens de proteção de acordo com o Feng Shui

Hamsa

Certamente você já as viu porque são bastante populares. As mãos de Hamsa protegem contra o mau-olhado e os maus pensamentos em relação a você. Além disso, não podemos negar que é uma tatuagem bonita e ao mesmo tempo liberta você das más energias, por isso é perfeito para as garotas que procuram algo estético.

Olho turco

Por outro lado, temos o olho turco ou nazar, que é um amuleto azul que protege contra o mau-olhado e as más energias. Caracteriza-se por ser desenhado em dois tons de azul, com o olho branco e preto, que ajudará a estar protegida de maus pensamentos.

Trevo de quatro folhas

Entre os tatuagens de proteção de acordo com o Feng Shui, temos o trevo de quatro folhas, um símbolo clássico de boa sorte e fortuna para aqueles que o encontram em muitas culturas ocidentais.

Elefante

Além disso, se você ama animais, deve saber que em algumas culturas asiáticas o elefante é considerado um símbolo de sorte, força e sabedoria. Para que seja eficaz, ele deve ter a tromba para cima, pois é frequentemente associado à atração de boa energia e fortuna.

Tartarugas

Por último, as tartarugas têm um grande significado para diversas culturas do mundo, por exemplo, para as civilizações orientais é um símbolo de paciência e sabedoria. De fato, os especialistas no assunto afirmam que são muito eficazes como proteção e cuidado contra a magia negra.