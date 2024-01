Os 5 signos mais manipuladores do zodíaco: eles são mestres da manipulação

Os 5 signos mais manipuladores do zodíaco: são mestres da manipulação (Foto: Unsplash)

Todos os signos do zodíaco têm um lado obscuro, mas existem alguns que se destacam por ter atitudes negativas e manipuladoras. Nesse sentido, há 5 signos que se destacam pelo seu poder de manipulação e por terem um lado B muito obscuro.

Quais são os 5 signos do zodíaco que mais se destacam por manipular perfeitamente?

Escorpião: em primeiro lugar, como o signo mais manipulador do zodíaco, temos Escorpião. Eles são os mestres da manipulação por excelência. Eles vão com tudo, sem limites, e são muito habilidosos em usar as pessoas a seu favor. Eles sempre vencem e nunca se arrependem, nunca pedem desculpas.

Câncer: este signo é um dos mais vingativos e manipuladores de todo o zodíaco, logo abaixo de Escorpião. Eles são especialistas em saber como usar os outros a seu favor sem que percebam. Quando são feridos, se tornam rapidamente pessoas muito vingativas e ressentidas, por isso é necessário ter cuidado com esse signo.

Capricórnio: é um dos signos mais possessivos e manipuladores que existem. São pessoas dominadoras e que gostam de controlar os outros ao seu prazer próprio. Se alguém ferir seu orgulho ou perturbar sua ordem, agirá sem piedade e não perdoará o que lhe fizeram.

Peixes: este signo de água pode ser muito emocional e sensível, mas são características que podem ser usadas para o mal. Ele é um especialista em observar os outros e saber como manipulá-los para conseguir o que precisam. Um peixes com raiva é perigoso, pois se tornam pessoas muito ressentidas.

Leão: Leão é o líder por natureza, gosta de brilhar e se destacar entre os demais, o que pode torná-lo uma pessoa muito controladora, dominante e manipuladora.