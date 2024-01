O método da pedra cinza para evitar comportamentos tóxico

Mariaelena tem carinho e apreço por José, mas por mais amigos que sejam, ela não está disposta a suportá-lo por ser agressivo em várias ocasiões.

José costuma ser manipulador, a vida é um drama, seus problemas são maiores do que os dos outros, ele sempre procura uma desculpa para se fazer de vítima, é ciumento com as amizades e chega a buscar formas de abusar fisicamente e psicologicamente. Esses tipos de comportamentos fizeram com que Mariaelena se afastasse para evitar que a amizade terminasse em maus termos.

Mariaelena leu sobre o método das pedras cinzentas para não ter que lidar com esse tipo de comportamento que pode ser extremamente difícil e exaustivo.

A indiferença e o não mostrar emoções a esses comportamentos de José deram seus resultados, então convidamos você a conhecer o que é o método da pedra cinza e como aplicá-lo a pessoas tóxicas ou narcisistas.

O que é o método da pedra cinzenta?

De acordo com um artigo publicado pela revista irlandesa Humanistic and Integrative Psychotherapy, o método da pedra cinza “é uma estratégia associada à gestão e negociação em relacionamentos tóxicos com pessoas de comportamentos narcisistas que recorrem à manipulação e ao abuso”.

A ideia da estratégia é que apenas adotemos a “personalidade” cinza e dura de uma pedra, o que nos levará a permanecer firmes, neutras e calmas ao interagir com uma pessoa tóxica, cujos comportamentos dependem e se alimentam do seu estado emocional.

Quando essa pessoa tóxica se depara com alguém com uma atitude de pedra cinza, começarão a se afastar ou pelo menos diminuir esse tipo de comportamento.

Conversas monótonas, respostas impassíveis e falta de expressões faciais são a chave para que a pessoa tóxica se aborreça e se afaste, assim você consegue um alívio desses comportamentos que drenam sua energia emocional no trabalho ou em situações sociais e utiliza sua energia em coisas de maior interesse.

O objetivo deste método é que você se cerque de pessoas com boas energias, amor e bom humor, que te incentivem a melhorar sua autoestima e bem-estar.

Mas nas relações sempre existem pessoas complexas e todas precisam de seus próprios limites, mas de acordo com essa técnica, você também pode aplicar alguns filtros para afastar as pessoas que não fazem bem para você.

Como aplicar o método

De acordo com o portal Nosotras, existem 4 coisas que você pode fazer para se tornar uma pedra cinza com essa pessoa que não quer mudar sua atitude:

Ser neutro e firme

Falar com um tom neutro e minimizar a linguagem corporal em geral desempenhará um papel importante na comunicação com essas pessoas. Ao evitar emitir qualquer tipo de reação, você anula a validação que estão buscando.

Pare de prestar atenção ao seu comportamento

A atenção, validação e elogios são motivos para alimentar o ego das pessoas com comportamentos narcisistas, evitar isso fará com que percam o interesse em continuar interagindo com você.

Ao estabelecer uma comunicação, fale sobre os assuntos necessários e evite fazer perguntas que incentivem esse comportamento.

Interaja apenas o necessário, seja breve e amável

Em um local de trabalho, se possível, responda apenas de forma breve, na medida do possível, sem explicar mais do que o necessário.

Combinar o método da pedra cinza com a amabilidade pode resultar em uma indiferença educada.

Não fale sobre sua vida pessoal

Evita falar sobre a sua vida pessoal ou dar opiniões pessoais sobre temas quando tiveres que interagir socialmente com pessoas que, conforme identifiques, têm comportamentos tóxicos.

Funciona ou não funciona

Não há evidência absoluta de que funcione ou possa ajudar em todos os casos. As pessoas são diferentes e nem todas têm esse comportamento tóxico recorrente, nem reagem da mesma forma.

Às vezes a convivência pode piorar ou a pessoa pode adotar outra estratégia para obter o que quer de você: por exemplo, criar uma crise para buscar o seu apoio ou mudar completamente a sua atitude para que você baixe a guarda.

É importante ter uma rede de apoio entre as pessoas de confiança (como amigas ou familiares) e, se necessário, pedir ajuda.

Existem várias maneiras de lidar com comportamentos tóxicos.