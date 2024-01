Nutrição para cabelos radiantes: descubra como a dieta pode transformar sua saúde capilar

Se você está enfrentando problemas como queda capilar, fios enfraquecidos ou cabelos ressacados, a solução pode estar na alimentação. Segundo as nutricionistas Amanda Sauceda e Frances Largeman-Roth, ajustar a dieta pode contribuir significativamente para a saúde do cabelo.

Calorias suficientes: o primeiro passo para um cabelo saudável

Antes de entrar nos detalhes dos nutrientes específicos, Amanda destaca a importância de garantir calorias suficientes. Seu corpo precisa de energia para o crescimento dos fios e a produção de hormônios essenciais para um cabelo saudável. Um estudo da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos recomenda cerca de 2 mil calorias por dia para mulheres adultas.

Salmão selvagem: o segredo para madeixas radiantes

Frances Largeman-Roth destaca o salmão selvagem como o melhor alimento para promover a saúde capilar. Além de ser uma fonte de proteínas de alta qualidade, o salmão carrega consigo colágeno marinho, ômega 3 e zinco, nutrientes essenciais para a saúde dos cabelos. Esse peixe, encontrado no Alasca de forma sustentável, é uma opção rica em benefícios.

Vitaminas e nutrientes essenciais: o trio poderoso do salmão selvagem

O colágeno marinho, ômega 3 e zinco presentes no salmão selvagem são cruciais para a saúde das madeixas. Além disso, o alto teor de vitamina D no peixe está associado à prevenção da queda capilar. As nutricionistas recomendam incluir o salmão na dieta pelo menos duas vezes por semana, enfatizando a importância de consumir a pele do peixe, rica em colágeno.

Alternativas benéficas: outros alimentos para uma cabeleira deslumbrante

Como o salmão selvagem pode não ser facilmente acessível, as nutricionistas sugerem alternativas benéficas. Amêndoas, ovos, leguminosas, frutas cítricas e frango com pele são opções que também contribuem para a saúde dos fios. Diversificar a dieta com esses alimentos pode ser uma estratégia eficaz para quem busca cabelos radiantes.

