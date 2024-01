Maxissaias, estampado de leopardo e outras tendências dos anos 90 que serão sucesso em nossos looks

Tendências dos anos 90 retornando em 2024 Eles farão parte dos nossos looks (Stole the look/Pinterest)

A moda é cíclica e estamos observando um retorno das tendências dos anos 90 e início dos anos 2000 em nossos looks.

Apenas as peças mais icônicas conseguiram sobreviver tanto tempo e são precisamente essas que resgataremos ao longo do ano, deixando um pouco de lado o luxo silencioso e a estética.

Tendências dos anos 90 que serão sucesso em nossos looks

O estampado de leopardo

Se é daquelas que ama o animal print, então deve estar em festa. Em 2024, o estampado mais clássico de todos está de volta, presente em bolsas e calçados, fazendo sucesso. Como a recomendação sempre é ‘menos é mais’, tenta não exagerar com looks completos, mas sim com pequenos acessórios que o incorporem.

As maxissaias

Já em 2023 vimos que as maxi-saias de denim foram protagonistas e agora são as de outros tipos de tecidos, para se imporem como uma moda total. "É fácil entender por que as meninas que mais entendem de moda a trouxeram de volta: é elegante, é prática, mas, acima de tudo, é irresistivelmente bonita e favorecedora", diz Glamour Espanha sobre esse básico de verão.

Vestidos justos

Pode ser que muitas não tenham desistido dos 'vestidos tubo' que ficam tão sexy em uma noite de festa, mas a moda em geral tem se inclinado para modelos mais soltos, confortáveis ​​e frescos. Agora os especialistas dizem que está de volta, ajustado, com decote tomara que caia e sandálias de tiras, muito no estilo Carrie Bradshaw em Sex and the City. É minimalista, sensual e favorecedor.

Vestidos de lingerie

Seja com transparências, seda ou outros detalhes vaporosos, os vestidos de lingerie continuarão sendo um básico da nossa geração. É prático, simples, mas bonito. O que mais se precisa? Por isso, é uma das tendências dos anos 90 que farão sucesso em nossos looks.